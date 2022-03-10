Battalgazi'deki gençler için protokol

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokolün kurumlar arası iş birliği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Kardeşliğimizin, birliğimizin ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz için ne yapsak azdır" dedi.

Battalgazi'de yaşayan gençlerin bilimsel, mesleki, kişisel, sosyal ve fiziki gelişimlerine, gönüllülük algılarının güçlendirilmesi ve toplumsal sorumluluklarının farkında olan bir birey yetiştirilmesine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin arttırılması ve desteklenmesi için Battalgazi Belediyesi ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ın imzaladığı protokole göre, gençlere yönelik hizmet veren Battalgazi Belediyesine bağlı kurum ve tesislerde, eğitsel, sosyal, sportif ve sanatsal çalışmalar yapmak amacıyla Kütüphane, Kitap kafe, Gençlik Merkezi veya Gençlik Merkezi ofisi kurulacak. Gençlerin eğitimle edindikleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile serbest zamanların, maddi ve manevi potansiyellerini sistemli bir şekilde sosyal sorunların çözümüne ve sosyal hizmetlerin sağlanmasına yönelmelerinin hedeflendiği protokolde, ilçedeki gençlere yönelik gönüllülük faaliyetleri de birlikte yürütülecek. İmzalanan protokolün iki kurum içinde hayırlı olmasını temenni eden Başkan Güder, protokolün kurumlar arası iş birliği açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

"Çok kapsamlı bir protokol imzaladık"

Gençlere yönelik çok kapsamlı bir protokolü Battalgazi Belediyesi ile imzaladıklarını belirten Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Battalgazi Belediyemiz ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında geleceğimiz ve gençliğimiz için ortak bir protokol düzenliyoruz. Bu protokollerin amacı öncelikle gençlerimiz olacaktır. Gençlerimize yapacağımız yatırımlar noktasında Battalgazi Belediyemiz ile ortaklaşa hareket edeceğiz. Başkanımız Osman Güder'e çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın gençlik yatırımları ve faaliyetlerinde çok büyük yatırımları ve hizmetleri olmuştur. İnşallah bundan sonrada bu hizmetler artarak devam edecektir. Protokolümüzün Battalgazi'mize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Gençlik yatırımlarında ciddi hizmetler ortaya koyduk"

Gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasında Battalgazi'de büyük gayretler ortaya koyduklarının altını çizerek sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Toplumumuzun önemli bir kısmını gençlerimiz oluşturuyor. Gençlerimizin toplumun yönlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerinde ailelerimizin de tek bir amacı var; gençlerimizi geleceğe doğru ve emin adımlarla hazırlamak.

Battalgazi'de gençlik yatırımları anlamında ciddi hizmetler ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Evlatlarımızın hem eğitim almaları hem de sporla ilgilenmeleri ayrıca bizi mutlu ediyor. Bizler sizin için her daim çalışmaya devam ediyoruz, edeceğizde. Sizleri seviyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızda 2021 yılından itibaren gençlik alanında ciddi yatırımlarda bulundu. Bizlerde yerel yönetimler olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tüm faaliyetlerine paydaş olduk. İlçemizde Gençlik Merkezleri açtık, futbol sahaları, voleybol ve basketbol sahaları açtık. Yüzme havuzumuzun çalışmaları devam ediyor. Gençlik merkezlerimizin sayısını daha da arttıracağız. 5 bin kişilik uluslar arası müsabakaların yapılabileceği kapalı spor salonunun yapımı devam ediyor. Bir yandan ilçemizin geleceğini inşa ederken diğer yandan da gençlerimizi geleceğe emin adımlarla hazırlıyoruz. Gençlik yatırımların baş mimarı olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş'a ve Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bu protokolün de Malatya'mıza ve Battalgazi'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MALATYA