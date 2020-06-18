Battalgazi'de yeni imar yolunda asfalt serimi tamamlandı
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Battalgazi'de yeni imar yolunda asfalt serimi tamamlandı

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Kuzey Kuşak Bağlantı Yolu Projesi kapsamında Hanımınçiftliği Mahallesinde imara yeni açılan 1 kilometrelik yolun sıcak asfalt serim çalışmalarını inceledi.

Battalgazi'de yeni imar yolunda asfalt serimi tamamlandı
18.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:40

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Kuzey Kuşak Bağlantı Yolu Projesi kapsamında Hanımınçiftliği Mahallesinde imara yeni açılan 1 kilometrelik yolun sıcak asfalt serim çalışmalarını inceledi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kuzey Kuşak Bağlantı Yolu Projesi kapsamında Hanımınçiftliği mahallesinde imara yeni açılan 20 metre genişliğinde ve 1 kilometre uzunluğundaki yolun sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri ekiplerin asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgiler alan Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak 'Yol hayattır, yol medeniyettir' düsturuyla çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerinin altını çizdi.

Duran: "Bölge halkını güzel hizmetler bekliyor"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in güzel projeleri olduğunu vurgulayan Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, "Battalgazi Belediye Başkanımız ile birlikte Çevreyolu altındaki akslarda devam eden çalışmaları inceleme fırsatı bulduk. Başkanımız bizlere burada ki projeler hakkında geniş bilgiler verdi. Başkanımızın gerçekten bu sahada çok güzel projesi var. Şuan asfalt serimi yapılıyor ama ileriye dönük Derme Deresi ile ilgili projesi de gerçekten çok güzel. Derme Deresi etrafında yürüyüş alanları, bisiklet parkurları ve vatandaşlarının spor yapabilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri alanları Başkanımız hizmete sunacak. Bu çalışmalardan dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Bölge halkını güzel hizmetler bekliyor. Başkanımızın ifade ettiği gibi önümüzdeki günlerde Battalgazi Belediyemiz, imza atacağı güzel çalışmalar ve çok daha büyük projelerle, bölgedeki halkımıza güzel hizmetler sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Yol hayattır, yol medeniyettir"

Battalgazi'yi şanına, tarihine ve kültürüne layık bir metropol ilçe konumuna getirmek için çalışmalarımı sürdürdüklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bugün Battalgazi Kaymakamımız ile birlikte ekiplerimizim çevre yolu altındaki yol akslarını genişletmek ve trafiği rahatlatmak amacıyla yeni imara açtığımız yolda, asfalt çalışmalarını inceliyoruz. Malatya'mız da sıkışan trafiği rahatlatma adına Eskimalatya yolu ile Hatunsuyu ve Dilek yolu arasında mesafeyi kısaltma, insanları şehir merkezine girmeden rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları için Battalgazi Belediyesi olarak bu yolu kamulaştırıp, bedelini ödeyerek milletimizin hizmetine açtık. Yolun gitmiş olduğu her yerde medeniyet vardır. İnsan akışı sosyal entegrasyonu sağlayan en önemli etkenlerden, etmenlerden bir tanesidir. Battalgazi'yi şanına, tarihine, kültürüne layık bir metropol ilçe konumuna getirmek için çalışmalarımı sürdüreceğiz demiştik ve öylede yapıyoruz. 'Yol medeniyettir. Yol hayattır' düsturuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu hizmetlerimiz dur durak bilmeden devam edecek. Rabbim hayırlı etsin" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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