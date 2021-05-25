Battalgazi'de vergi mükelleflerine son gün uyarısı
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Battalgazi'de vergi mükelleflerine son gün uyarısı

Battalgazi'de vergi mükelleflerine son gün uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, 2021 yılı Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam Vergisinin 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatarak, doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyarıda bulundu.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, 2021 yılı Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam Vergisinin 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatarak, doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyarıda bulundu.

Battalgazi Belediyesi Mali Hizmet Müdürlüğü, 2021 yılı emlak, çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin birinci taksit ödemelerinin devam ettiğini ve taksitini yatırmak isteyen mükelleflerin mağdur olmaması için son gün hatırlatmasında bulundu. Doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek ve mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü taksit ödemelerinde son gün olduğunu hatırlatan Battalgazi Belediyesi, vergi mükellefi vatandaşların saat: 09.00-16.00 arasında Battalgazi Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelere ve Vilayet Parkı arkası Ek hizmet binasındaki veznelere ödeme yapmaları gerektiğinin altı çizildi.

Vatandaşlar vergilerini Battalgazi Belediyesi veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi https://www.battalgazi.bel.tr/ e-belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilecek. - MALATYA

Battalgazi'de vergi mükelleflerine son gün uyarısı
Battalgazi'de vergi mükelleflerine son gün uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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