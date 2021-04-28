Battalgazi'de ücretsiz soğan ve patates dağıtımı yapılıyor

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz, patates ve soğan dağıtıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere üreticiden alınan soğan ve patateslerin dağıtımına başlandı.

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz, patates ve soğan dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere üreticiden alınan soğan ve patateslerin dağıtımına başlandı. Battalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından vatandaşlara muhtarlık öncülüğünde patates ve soğan verildi. Battalgazi İlçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde ilk olarak bugün patates ve soğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verildi.

Vatandaşlar ise yardımdan dolayı, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, vakıf görevlileri ve muhtara teşekkürler etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı