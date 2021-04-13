Battalgazi'de temizlik görevlilerine sürpriz kutlama

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid-19 sürecinde görevlerini fedakarca yürüten Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine, Zafer Mahallesi'ndeki vatandaşlardan önceki gece sürpriz bir kutlama programı düzenlendi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid-19 sürecinde görevlerini fedakarca yürüten Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine, Zafer Mahallesi'ndeki vatandaşlardan önceki gece sürpriz bir kutlama programı düzenlendi.

Battalgazi'deki vatandaşların tertemiz bir sabaha uyansın diye sabah erkenden yola koyulan ve mesai kavramı gözetmeden gece gündüz çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki vatandaşlardan büyük takdir toplamaya devam ediyor. Temizlik çalışmalarının yanı sıra Covid-19 sürecinde de ilçede yaptığı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla diğer illere örnek olan ekiplerin yürüttüğü bu fedakar ve özverili çalışmalara karşılık, Zafer Mahallesi İzzetli Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar, sürpriz bir kutlama programı hazırladı. Ekipler için özel olarak 'Emeğinize Sağlık' pastası hazırlayan vatandaşlar, pastanın mumlarını yakarak, ekiplerin temizlik çalışmaları için sokaklarına gelmesini beklemeye koyuldu. Temizlik çalışmaları ve çöp toplama çalışmaları için İzzetli Sokağa giriş yapan ekipler ise kendilerine hazırlanan bu özel sürpriz karşısında, büyük şaşkınlık yaşadı. Duygusal anların yaşandığı bu kutlama programında vatandaşlar ve çocukların alkışları arasında kendileri için hazırlanan pastayı kesen ekipler, sürpriz programı hazırlayan herkese teşekkürlerini iletti.

"Büyük mutluluk yaşadık"

Sürpriz kutlama karşısında büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Temizlik ekipleri, "İnsan hayatını olumlu ve olumsuz etkileyen faktörlerin başında temizlik konusu gelmektedir. 'Temizlik İmandandır' hadisi şerifini kendimize şiar edindiğimiz Battalgazi'de yaptığımız çalışmalarla, bu faktörleri en az indiriyoruz. Temizlik konusunda Battalgazi Belediyesi olarak diğer illere örnek durumdayız. Battalgazi'mizde bize temizlik kahramanları diyorlar. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in talimatıyla pandemi ile mücadele konusunda da ilçemizde etkin bir çalışma yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz. Bizleri büyük sevince boğan bu sürpriz programı hazırlayan vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı