Battalgazi'de taş ocağı tepkisi
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Battalgazi'de taş ocağı tepkisi

Battalgazi'de taş ocağı tepkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'nde vatandaşlar mahallede bulunan taş ocağının kapatılması için yol kapatıp eylem yaptı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'nde vatandaşlar mahallede bulunan taş ocağının kapatılması için yol kapatıp eylem yaptı. Mahalleliler, jandarmanın uzun uğraşları sonucu eylemi sonlandırıp yolu açtılar.

Karagöz Mahallesi'nde bulunan taş ocağı, ekinler ile çevreye verdiği zarardan dolayı mahalle sakinlerini bıktırdı. Taş ocağına giden yolu kapatıp kamyon ve araçların geçişine izin vermeyerek eylem yapan mahalle sakinleri, ocağın faaliyetlerini sonlandırmasını istedi. Taş ocağı dolayısıyla ekili ürünlerinin zarar gördüğünü, hayvanlarını dağda otlatamadıklarını ileri süren mahalle sakinleri, bu durumun kendilerini mağdur ettiğini dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Kandemir, "Biz artık dışarı çıkamıyoruz, hayvanlarımızı dışarı çıkaramıyoruz, ekinlerimiz hep zarar gördü. Burada resmen katliam yapılıyor. Çok sıkıntıdayız. Yetkililer bize yardım etsin artık. Usandık" dedi.

Bir başka mahalle sakini de, "Biz çok mağduruz. Bu taş ocağını istemiyoruz. Biz gariban insanlarız. Burada ekinimiz var hayvancılık yapıyoruz. Bu taş ocağı her şeyimize zarar verdi. Bize yardım etsinler artık" şeklinde konuştu.

Mahallelilerin eylem yaptığı bölgeye gelen jandarma ekipleri, vatandaşlardan eylemi sonlandırmalarını ve yolu açmalarını istedi. Jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu mahalle sakinleri eylemi sonlandırarak yolu açtı. - MALATYA

Battalgazi'de taş ocağı tepkisi
Battalgazi'de taş ocağı tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Battalgazi'de taş ocağı tepkisi - Haberler
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