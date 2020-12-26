Battalgazi'de sokak hayvanları unutulmadı

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, yeni tip korana virüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye geneli ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle ilçede aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Battalgazi Belediyesi, hafta sonu uygulanan iki gün sokağa çıkma yasağında can dostlarının aç ve susuz kalmaması için yoğun mesai yaptı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatları ile sabahın ilk ışıklarında harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokakta yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçe genelinde belirli noktalara yem ve su bırakıldı. Besleme odak noktaları başta olmak üzere park, bahçe, boş araziler ve çöp atık toplama alanları gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara kilolarca mama, yem, yiyecek ve su bırakan ekipler, Soykan Meydanı Yeni Cami önünde çokça bulunan güvercinler içinde kuş yemi ve su bıraktı.

"Sevimli dostlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Tüm dünyayı saran korona virüs salgınına karşı tüm birimlerimiz ilk günden itibaren teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizde korona virüs ile etkin bir mücadele vermemizin yanı sıra, yaşanan bu zor süreçte sevimli dostlarımızı da sahip çıkıyoruz. Sokaktaki hayvan dostlarımızın bu süreçte beslenme sorunu yaşamaması için ekiplerimize talimat verdik. Merak etmeyin onlar bize emanet. Tek bir canımızın bile aç kalmaması için ekiplerimiz ilçe genelinde yoğun şekilde çalışıyor" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı