Battalgazi'de soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kurulacak
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Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Çınar, Güncel

Battalgazi'de soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kurulacak

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kuracaklarını söyledi.

17.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:53
Battalgazi'de soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kurulacak

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kuracaklarını söyledi.


Battalgazi ilçesindeki 25 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle sakinlerinin sorun, sıkıntı, talep, istek ve önerilerini dinledi. Galip Demirel Çınar Park'ta düzenlenen toplantıya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de görülen korona virüs (Covid-19) hakkında uzmanların uyarılarını dikkate alınması gerektiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Son zamanlarda korona virüsü ile karşı karşıya kaldık. İlk olarak Çin'de görülen ancak sonrasında tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde Covid-19 salgınına rastlanmasının ardından Devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek, hükümet olarak bir takım tedbirler devreye koyuldu. Şükürler olsun ki şu an Avrupayla mukayese ettiğimizde iyi noktada olduğumuzu gördük. Belli bir zaman sarılma ve tokalaşma yapmayalım. Hijyene dikkat edelim. Şuan virüsün Dünyada etkisini azaltmaya gittiği tahmin ediliyor. Ülkemizde de inşallah bu süreci aşmış olacağız" ifadelerini kullandı.


"Muhtarlarımızla sürekli istişare içinde olacağız"


Devletin mahalledeki gözü kulağı, eli kolu, sessiz nefesi, mahalle ve köy ahalisinin devlet nezdindeki temsilcisi olan muhtarlarla sürekli istişare içinde olduklarını belirten Başkan Güder, "Daha öncesinden de ilçe başkanlığı yapmış olmamızdan dolayı Belediye Başkanı olmadan öncede sizlerle bir araya geliyorduk, Başkanlık görevi verildikten sonrada bir araya geliyoruz. 1 Nisan 2019'da göreve geldikten sonra ilk önce tüm muhtarlarımızı belediye Başkan yardımcılarımız arasında bölelim istedik. Çünkü biz Başkan olarak her mahalleye sürekli gitmemiz mümkün olmuyor. İşlerimizi takip etmemiz ve görüşmeler yapmak için başkente gitmek sorunda kalıyoruz. Vatandaşların oluşan sorunlarıyla sürekli ilgilenmemiz gerekiyor. Bu yükü dağıtırsak, bu yükün altından hep birlikte kalkmış oluruz. Muhtarlarımızla sürekli böyle bir araya geleceğiz. İlçemizin sorunlarını biliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Belediye Başkan yardımcılarımız sizlerle sürekli istişare halinde olacaklar. Sorun ve sıkıntılarını çözmek adına elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.


"Soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kuracağız"


Battalgazi Belediyesi olarak soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kuracaklarını altını çizen Başkan Güder, "Bu yıl asfaltta farklı bir üretim yatırımı yapacağız. Soğuk satih kaplamaları müteahhit firmalarla yapıyorduk. Yapılan yolların çok uzun ömürlü olmadığını gözlemledik. İnşallah Battalgazi Belediyesi olarak soğuk asfalt üretim ve serim tesisimizi de kuracağız. Sıcak asfalt tesisimiz zaten eskiden vardı. Altıncı, yedinci ayda oda faaliyete geçecek. İnşallah sürekli yaşanan bu asfalt sorununu gidermiş olacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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