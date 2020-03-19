Battalgazi'de kentsel dönüşüm projesi hazırlandı
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Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel

Battalgazi'de kentsel dönüşüm projesi hazırlandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, "Malatya'da kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Şuan olası bir depremde birçoğumuzun evi etkilenebilir.

19.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:47
Battalgazi'de kentsel dönüşüm projesi hazırlandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, "Malatya'da kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Şuan olası bir depremde birçoğumuzun evi etkilenebilir. Battalgazi'de 2 mahallemiz de kentsel dönüşüm projesi hazırladık. Bu konuda Battalgazi Belediyesi olarak öncü olmak istiyoruz" dedi.

24 Ocak tarihinde yaşanan Elazığ merkezli 6.8'lik depremde en fazla etkilenen illerin başında Malatya gelirken, yaşanan deprem sonrasında Doğanyol ilçesinde 202, Pütürge'de 150, Kale'de 37, Battalgazi'de 18, Yeşilyurt'ta ise 2 olmak üzere 409 binanın yıkıldığı Malatya'da, Pütürge ilçesinde 2 bin 250, Battalgazi'de bin 229, Kale'de 827, Doğanyol'da 444, Yeşilyurt'ta ise 183 olmak üzere 4 bin 933 binada 9 bin 323 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlenmiş ve yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında Doğanyol ilçesinde 133, Battalgazi'de 102, Pütürge'de 54, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 6 olmak üzere 306 binanın acil yıkılmasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca karar verilmişti. Deprem sonrası ortaya çıkan bu tablonun ardından Malatya'da kentsel dönüşümün gerekliliğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçesinde 2 mahalle için kentsel dönüşüm projesi hazırladıklarının altını çizdi.

Battalgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümde öncü olmak istediklerini vurgulayan Başkan Osman Güder, " Battalgazi'mizin 300 binin üzerinde nüfusu var. Bu insanımıza deprem sonrasında hemen ulaşmamız mümkün olmuyor. Bu deprem epey zamanımızı aldı ve başarıyla üstesinden geldik. Deprem sonrası vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa kendi imkanlarımız ölçüsünde gidermeye çalıştık. Yerleşke yerlerimizin kurulması lazım. Şuan onla ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. Özellikle şunu belirtmek isterim ki; Malatya'da kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Şuan birçoğumuzun evi oluşabilecek depremden etkilenebilir. Temennimiz olmaması yönünde. Ama bunları planlamak zorundayız. Battalgazi ilçemizde 2 mahallemizde kentsel dönüşüm projesi hazırladık. İnşallah onu uygulamaya koyacağız. Bu konuda öncü olmak istiyoruz. Konunun takipçisi olmak adına sık sık Ankara'ya gidiyoruz. İnşallah projemizin hayata geçmesini sağlayarak, kentsel dönüşüm konusunda Battalgazi Belediyesi olarak örnek oluruz" ifadelerini kullandı.

"Kuşak yolu kısa sürede açılacak"

Kuşak Yolu'nun kısa sürede açılacağını dile getiren Başkan Güder, şunları söyledi: "Bizim bir kuşak yolumuz yok. Bir çevre yolumuz yok. Yani 2019'da yatırım olmadığı için Kuşak Yolunu açamadık. Kuşak yolunu açamayınca oradaki imar problemini bitiremedik. Beydağı'nda bizim dönüşüm yapabileceğimiz ve gelişmeyi sağlayabileceğimiz hiçbir alanımız yok. Biraz alanımız vardı. Orayı da TOKİ ile dönüştürmeye çalıştık. Sürekli Ankara'ya giderek işlerimizin takibini gerçekleştiriyoruz. İnşallah kuşak yolumuz kısa sürede açılacak. Çevre yolumuz ile ilgili çalışmalar ise devam ediyor. Oda açıldığında inşallah Battalgazi'miz için güzel bir hizmet yapmış olacağız."

"Malatya'nın kütüphane ihtiyacı var"

Malatya'nın acil olarak kütüphane ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Güder, "Malatya'nın acilen bir kütüphaneye ihtiyacı var. Kernek meydanındaki kütüphanemiz yıkıldı. Kütüphane ihtiyaçlarımız var ve şuan onların tespitlerini yapıyoruz. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yapmış

olduğumuz görüşmede sayın valimiz ile ortak kanaatimiz oldu. Daha önce Yeşil Kuşak içinde bulunan ve yıkılarak başka bölgeye taşıdığımız Atatürk Kız Lisesi vardı. Atatürk Kız Lisesini yerine 5 bin kişinin yararlanabileceği bir kütüphane düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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