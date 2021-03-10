Battalgazi'de kandil simidi ikramı
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Battalgazi'de kandil simidi ikramı

10.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:03
Battalgazi'de kandil simidi ikramı

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından, Miraç Kandili nedeniyle ilçedeki vatandaşlara ve Battalgazi Belediyesi'nde görev yapan tüm personellere, kandil simidi ikram etti.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından, Miraç Kandili nedeniyle ilçedeki vatandaşlara ve Battalgazi Belediyesi'nde görev yapan tüm personellere, kandil simidi ikram etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in Ankara programı nedeniyle yerine vekalet eden Başkan Vekili Yusuf Aksaç, Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara ve Belediye personellerine, kandil simidi ikram etti. Kandilleri hatırlatmak ve geleneklerimizin unutulmaması açısından bu ziyaretlerin önemli olduğunu aktaran Vekil Aksaç, Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günler olduğunun altını çizdi.

Yoğun programı nedeniyle Ankara'da bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yerine vekalet eden Başkan Vekili Yusuf Aksaç, "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in adına hem personelimize hem de vatandaşlarımıza kandil simidi dağıttık. Kandillerini kutladık. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun" dedi. - MALATYA

Battalgazi'de kandil simidi ikramı
Battalgazi'de kandil simidi ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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