Battalgazi'de Kadın Sığınma Evi Bitmek Üzere

Battalgazi Belediyesince yaptırılan kadın sığınma evinin tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptırılan Kadın Sığınma Evi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Gürkan, yaptırılan kadın sığınma evi ile sosyal belediyecilik alanında Battalgazi Belediyesinin önemli bir ihtiyacı daha karşılayacağını belirtti.

Çalışmalarda son aşamaya geldiğine dikkati çeken Gürkan, "Bu anlamda burada bu çalışmaları yürüten Kültür ve Sosyal İşleri Müdürümüz olsun, başkan yardımcılarımız olsun ve ilgili firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarında memleketimize, Malatyamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.