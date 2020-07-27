Battalgazi'de kadın kooperatifi kafe market açılışa hazır
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Battalgazi'de kadın kooperatifi kafe market açılışa hazır

Battalgazi'de kadın kooperatifi kafe market açılışa hazır Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, kısa süre içerisinde açılması planlanan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifini yeni yerinde ziyaret ederek, Kadınların ilk emeklerinden oluşan ürünlerden satın alarak...

Battalgazi'de kadın kooperatifi kafe market açılışa hazır
27.07.2020 17:36 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:40

Battalgazi'de kadın kooperatifi kafe market açılışa hazır

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, kısa süre içerisinde açılması planlanan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifini yeni yerinde ziyaret ederek, Kadınların ilk emeklerinden oluşan ürünlerden satın alarak onlara destek oldu.

Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle birlikte Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından kurulan kafe marketi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, burada üretilen ürünlerin Malatya ile sınırlı kalınmayacağını ve Türkiye geneline pazarlamak istediklerini ifade etti.

Başkan Güder: "Bu güzel çalışmaya herkesin desteğini bekliyoruz"

Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan 8 ürünün Tarım Kredi Kooperatifi satış noktaların da satışa çıkmaya başlayacağını dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bugün Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifimizin ürünlerini raflarımıza dizmiş olduk. Artık arkadaşlarımız satışlarını gerçekleştirecekler. Biz, Battalgazi'mizde Malatya'mız da bulunan hünerli elleri ortaya çıkarmak ve hünerli ellerle oluşan gıdaları vatandaşlarla buluşturmak istiyoruz. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifimizin esas amacı da budur. Bunları yaparken de hem üretime katkı da bulunmak, hem de o ailelerin kendi ailesi bütçesine katkı da bulunması için Kooperatifimizi kurduk. Arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiler. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Fahri Başkanımız eşim Yıldız Güder' hanımefendiye de kutluyorum. Kültür Müdürümüz Mercan Sarı ve Eda Hanımın çok emekleri oldu. Battalgazi Belediyesi olarak sonuna kadar desteklerimiz verdik. Bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Kurmuş olduğumuz bu kuruluşu Malatya'da öne çıkarmak, daha sonra ise Ulusal bazda kendinden söz ettirebilen bir kadın Kooperatifini oluşturmak istiyoruz. İnşallah üretim safhasında da Battalgazi Belediyesi olarak bulunacağız. Geliştirmiş olduğumuz ürünleri Malatya'da insanlarımızın yetiştirmelerine vesile olacağız. Burada ki her bir ürün mekanizasyona uğramadan doğal olarak insan eliyle üretiliyor ve satışa hazır hale getiriliyor. Malatyalı ve Battalgazili tüm vatandaşlarımızın buraya uğrayarak, buradaki ürünleri tatsınlar ve kararlarını versinler. İnşallah kuruluş amacına uygun olarak, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, üretim anlamında bu bölgede ki kadınlarımız adetsek olmak istiyoruz. Bu desteğimizi de bugün burada taçlandırmış olduk. Şuan üretimlerimiz devam ediyor. Belediyemizin yanında üretim tesislerimiz olacak. Orada kurslarda verilmiş olacak bayanlarımıza. Yapılan üretimleri inşallah Malatya'mıza tüm Türkiye'mize pazarlamak istiyoruz. Türkiye'de yaklaşık bin tane tanzim satış mağazası olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi satış noktaların da 8 ürünümüzün satışı onaylandı" ifadelerini kullandı.

Battalgazi'de üretilen bazı ürünlerin tescil belgesi için müracaatları olduğuna dikkat çeken Başkan Güder, "İnşallah onların tescillerini de yaptıktan sonra emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bayanlarımızın başlattığı bu güzel çalışmaya herkesin desteğini istiyoruz. Bayanlara pozitif ayrımcılık yaparak katkı sunmalarını bekliyoruz. Pandemi sürecinde bahsettiğimiz hijyen Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifimizde fazlasıyla var. Özellikle ürünlerde hijyene önem verdiklerine şahit olduk. Buradaki amacımız üretici ile tüketicileri Kooperatifimizin çatısı altında buluşturmak. Kadın kooperatifimizin üyelerini mağdur etmeden ama vatandaşımızın da çıkarlarını göz ardı etmeden en iyi standartlarda hizmet vermelerini arzu ediyoruz. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifimizde kalite var. Uygun fiyat var. Allah hayırlı uğurlu etsin. İnşallah emin adımlarla daha güzel ürünleri yetiştirmeye, oluşturmalarını temenni ediyorum. Emeği geç herkese teşekkür ediyorum. Tüm Malatyalıları burada alışverişe bekliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından denetleme ve incelemeden sonra Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifinin ilk müşterisi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder oldu. Başkan Güder, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifinin Fahri Başkanı Yıldız Güder'e ve emeği geçenlere teşekkür ederek yaptığı alışverişin ödemesini yaptı. Ürünleri tek tek inceleyerek denetleyen başkan Güder, eksikliklerin bir an önce tamamlanması talimatını verdi.

Kaynak: İHA

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