Battalgazi'de FETO/PDY'den 1 gözaltı
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Battalgazi'de FETO/PDY'den 1 gözaltı

Battalgazi'de FETO/PDY'den 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, FETO/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs Battalgazi ilçesinde yakalandı.

Malatya'da, FETO/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs Battalgazi ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETO/PDY terör örgütünün Malatya'daki yapılanması konusunda jandarma çalışma gerçekleştirdi. Jandarma tarafından icra edilen operasyon sonucu, FETO/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs Battalgazi ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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