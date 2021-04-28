Battalgazi'de belediyeden kadınlara meslek edindirme kursu

Battalgazi Belediyesi, dezavantajlı kadınlar için meslek edindirme kursları açmaya devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi, dezavantajlı kadınlar için meslek edindirme kursları açmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaygın Mahallesi'nde açılan dikiş nakış kursu ile kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

İŞKUR ve Halk Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Battalgazi Belediyesine ait Yaygın Kültür Merkezinde açılan kurstan çok sayıda kursiyer faydalanıyor.

4,5 ay devam edecek olan kursta kıyafet dikimi, dikiş, son model dikiş makinelerinin kullanımı ve farklı modellerde kıyafet tasarımı eğitimi veriliyor.

Ağırlıklı olarak giyim derslerinin verildiği kursta dikiş nakış yaparak meslek öğrenen kadınlar, hem kendilerini geliştiriyor hem de ev ekonomilerine destek sağlama fırsatı buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine