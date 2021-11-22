Battalgazi'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede asfaltsız yol bırakmama hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hanımınçiftliği Mahallesi'ndeki 7 sokakta asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Güder, hizmet aşkıyla çıktıkları yolda Battalgazi'ye yakışır yollar yapmaya devam ettiklerinin belirtti.

İlçenin dört bir köşesinde özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Güder, şunları kaydetti:

"Bu tempoyla ilçemizde asfaltsız yol bırakmama hedefimiz var. Bu bölgeler 30-40 yıllık bir alt yapıya sahipti ve yenilendi. Bölgemizin imar sorununa da 1 ay önce neşter vurduk. İmarı, alt ve üst yapısı ile birlikte Hanımınçiftliği Mahallemizin güzelliğine güzellik katıyoruz. Battalgazi'mize hizmet söz konusu ise biz hiçbir şeyden kaçmayacağımızı her zaman dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda ilçemizde örnek çalışmalarıma imza atıyoruz."

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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