Battalgazi'de asfalt serim, bakım ve onarım çalışmaları

25.08.2019 12:08

Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan asfalt serim, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamurlu Mahallesi'nde bulunan 15 sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşlara hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Altyapısı tamamlanan sokakların üst yapı çalışmalarına başlandığını ifade eden Güder, şunları kaydetti:

"Millete hizmet noktasında dur durak bilmeyeceğiz. İmkanlarımız ölçüsünde acil olan işlere öncelik vereceğiz. Şu an arkadaşlarımız burayı bitirdikten sonra, istişare yapacağız. Hangi bölgenin acilliği söz konusuysa, arkadaşlarımız çalışmalarımıza orada devam edecekler. İnşallah almış olduğumuz bayrağı daha yukarılara taşımak ve vatandaşlarımıza hizmet etmek için bizlerde elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz."

Kaynak: AA