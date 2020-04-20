Battalgazi'de 5 bin aileye yardım ulaştırıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Battalgazi'de 5 bin aileye yardım ulaştırıldı - Haberler
Vefa Sosyal Destek Grubu, Battalgazi, Malatya, Güncel

Battalgazi'de 5 bin aileye yardım ulaştırıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Vefa Sosyal Destek Grubu, 5 bin civarında aileye yardım ulaştırdı.

20.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:27
Battalgazi'de 5 bin aileye yardım ulaştırıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Vefa Sosyal Destek Grubu, 5 bin civarında aileye yardım ulaştırdı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu çağrı merkezini ziyaret etti. Çalışanlarla bir süre sohbet eden Başkan Güder, vatandaşlardan gelen çağrılara cevap verdi.

"5 bin civarında aileye yardım ulaştırıldı"

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun şuana kadar 5 bin civarında ihtiyaç sahibi ailenin ihtiyaçlarının giderildiğini ifade eden Başkan Güder, "Destek grubumuz yaklaşık olarak ilimizde 5 bin tane aileye 5 milyon civarında yardımı ulaştırmış oldu. Onların ihtiyaçlarını giderme adına hükümetimizin gönderdiği her aileye bin liralık paralarını ulaştırdılar. Cumartesi günü sayın bakanımızın yine talimatlarıyla destek grubumuzun yapacağı çalışmalarla, vatandaşımıza yapılan yardımlar ulaştırılacak. Buradan da 8 bin civarında bir aileye ulaşılmak isteniyor. Tabi bu yardımlar daha önce Bakanlığımız belirlemiş olduğu ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılacak. Sayın bakanımızın ifade ettiği gibi tespit edilmemiş ve şuana kadar ulaşılamamış insanlarımız da valiliğe müracaat ettikten sonra belli bir kritere tamamlanması ile birlikte gerekli yardımlar yapılacaktır. Burada hükümetimiz kimseyi mağdur etmemek için tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin korona virüs sürecini çok iyi yönettiğini de kaydeden Başkan Güder,

"Bugüne kadar şükürler olsun ki sağlık alanındaki olumsuzlukların hiçbir tanesini yaşamadık, inşallah yaşamayız da. Bununla beraber vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçlarını karşılama adına da gerekli tedbirler alındı. Şuana da kadar belediyemiz de 2 bin aileye yardım ve gıda paketleri dağıttı. Bundan sonra da bu dağıtımlara devam edeceğiz. Şuana kadar Türkiye süreci çok sağlıklı ve kontrollü bir şekilde yürüttü. Vatandaşlarımız da uyması gereken kurallara uydular. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, ilimizde de uygulandı. Vatandaşlarımız gerekli özveriyi gösterdiler. Bundan sonrada göstermeleri lazım. Şuan yapılan açıklamalarda hastalığın kontrollü bir şekilde, yani sağlık bakanlığımızın kontrolünde olduğunu Bakanımız ifade ediyor. Vatandaşlar olarak da biz de bu sürede gereken hassasiyeti gösterirsek eğer, bu süreci çok çabuk atlatırız. Mecbur kalmadığımızda dışarı çıkmamamız gerek. Evimizde kalırsak bu virüsü daha kolay atlatabiliriz. Bu süreçte evimizde hayat bulursak eğer, en azından hastalık direk bizi etkilemeyecektir ama kurallara uymazsak eğer hastalığın yayılmasını ve bir başka vatandaşımızın hayatını tehlikeye atmamış oluruz. Bu hassasiyetin devam etmesini arzuluyoruz. Vatandaşımızın herhangi bir çekincesi ve endişesi olmasın. Biz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bugüne kadar giderdik, bundan sonrada gidermeye devam edeceğiz" dedi.

"Vatandaşımızı desteğe davet ediyoruz"

Vatandaşları 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına desteğe de davet eden Başkan Güder, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasıyla, özellikle bizlerde olan bir hasreti de gündeme getirmiş oldu. Biz, Müslüman bir millet olarak özellikle yardımlaşmayı ve dayanışmayı seven bir milletiz. Bugüne kadar kampanyaya birçok vatandaşımızın desteği oldu. Bizlerde vatandaşlarımızı bu desteğe tekrar davet ediyoruz. Bu kampanya bizim birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirecek. Dosta ve düşmana bizim nasıl bir millet olduğumuzu gösterecek" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haberler
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek Haberler
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haberler
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi
Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Kutsi Hadise Harun Tan Acun Ilıcalı
Spor Falcao Fatih Terim Shane Larkin Lionel Messi Zinedine Zidane
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Battalgazi'de 5 bin aileye yardım ulaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:11:28. #1.15#
title