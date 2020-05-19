Battalgazi'de 19 Mayıs coşkusu Malatya'nın Battalgazi ilçe Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümündeki sınırlı kutlamaları kapsamında, Türk bayraklarıyla süslenmiş üstü açık tur otobüsüyle şehir turu atıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçe Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümündeki sınırlı kutlamaları kapsamında, Türk bayraklarıyla süslenmiş üstü açık tur otobüsüyle şehir turu atıldı.

Battalgazi Belediyesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl kutlamalarını balkonlara taşıdı.

Battalgazi Belediyesi'ne ait üst açık tur otobüsü Türk bayraklarıyla donatılarak, şehir turu atıldı. Üstü açık tur otobüsünün cadde cadde, sokak sokak gezerek yaşatılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, vatandaşlardan tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkarak, bayram coşkusunu yaşadı. Sokaklarında Türk bayraklı otobüsü gören vatandaşlar, otobüs içinde çalınan şarkı ve türkülere de eşlik etti.

Düzenlenen etkinliğe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Belediye Başkan Yardımcıları ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan katıldı. Büyük ilgi gören etkinlik esnasında ekipler tarafından sık sık evde kal çağrısı yapmayı da ihmal etmedi. - MALATYA

Kaynak: İHA