Battalgazi Bulvarı ve Malazgirt Caddesi'nde çevre düzenlemesi yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Battalgazi Bulvarı ve Malazgirt Caddesi'nde çevre düzenlemesi yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Battalgazi Bulvarı ve Malazgirt Caddesi'nde çevre düzenlemesi yapılacak

Melikgazi Belediyesi çevre düzenlemeleriyle daha kullanışlı cadde ve sokaklar ile ihtiyaca cevap verebilen bir Melikgazi için çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi Belediyesi çevre düzenlemeleriyle daha kullanışlı cadde ve sokaklar ile ihtiyaca cevap verebilen bir Melikgazi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Malazgirt Caddesi ve Battalgazi Bulvarında 8 bin metrekarelik alanda çevre düzenleme çalışması yapılacak.

İlçe genelinde yeni yol, bakım ve onarım işlerinin yanı sıra çevre düzenleme çalışmalarına devam edileceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çalışmalarımız program doğrultusunda ilçemizin ihtiyaç duyulan bölgelerinde devam ediyor. Ulaşım yatırımlarımız sadece araç trafiğini kapsamıyor. Çalışmalarımızın tamamı, halkımızın gerek yaya, gerek bisiklet, gerekse de araçları ile daha rahat dolaşmaları, parklanma sorunu yaşamamaları için yapılan işler. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için ulaşımdan alt yapıya 58 mahallenin tamamında çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapısı yenilenen güzergahlarda kilitli parke ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bunun için ihtiyaç olan yerlerde çevre düzenleme çalışmalarına başlayacağız. Kullanıma veya alt yapı çalışmalarına bağlı olarak bozulan asfalt ve kaldırımlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız devam edecek. Battalgazi Bulvarı ve Malazgirt Caddesi'nde otopark önemli çünkü yerleşim alanları her gün artmaktadır." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Özlem Zengin Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Battalgazi Bulvarı ve Malazgirt Caddesi'nde çevre düzenlemesi yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:11:16. #1.15#
title