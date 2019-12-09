Battalgazi Belediyespor, gözünü liderliğe dikti

09.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:51

Malatya 1.Amatör Ligi B grubu 3.hafta heyecanı sona erdi. Sahasında Ataköyspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Battalgazi Belediyespor, puanını 7'e yükseltti ve gözünü liderliğe dikti.



Grubunda namaglup 3 takımdan birisi olan Battalgazi Belediyespor, ligde en fazla gol atan ikinci takım olmayı da başardı. Malatya 1.Amatör Ligi B grubunda lider Arapgirspor bir basamak gerisinde yer alan kırmızı siyahlılar, ligin 4.haftasında 1966 Malatya Gençlikspor'a konuk olacak.



Ataköyspor ile oynanan bu zorlu doksan dakikayı Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci'de takip etti. Alınan galibiyet sonrası futbolcuları tek tek tebrik eden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, futbolculardan sezon sonunda şampiyonluk sözü aldı.



Maç sonunda kısa bir açıklama yapan Battalgazi Belediyespor yönetim kurulu üyesi Mehmet Özkan, "Öncelikle bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerimizi iletiyorum. Sezon öncesi Kulüp Başkanımız Hacı Ali Tankız ile birlikte yeni bir yapılanma sürecine girdik. Sezona güzel bir başlangıç yaptık. Ligin geride kalan 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Liderin bir basamak gerisindeyiz. İlerleyen haftalarda inşallah liderlik koltuğunda biz oluruz. Teknik ekip ve futbolcu kardeşlerimize geride kalan 3.haftada ortaya koydukları performanstan dolayı teşekkür ediyoruz. Ligde namağlup yolumuza doludizgin devam ediyoruz. Sezon sonunda da inşallah şampiyon olacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA