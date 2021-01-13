Battalgazi Belediyesinden yeni sağlık merkezi için arsa tahsisi

Battalgazi Belediye Meclisi, eski Malatya bölgesindeki Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti Battalgazi Belediyesine ait olan 5 dönümlük alanı, 2 katlı Sağlık Merkezi yapımı için Sağlık Bakanlığına devretti.

Battalgazi Belediye Meclisi, eski Malatya bölgesindeki Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti Battalgazi Belediyesine ait olan 5 dönümlük alanı, 2 katlı Sağlık Merkezi yapımı için Sağlık Bakanlığına devretti.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Sağlık İl Müdürü Recep Bentli arasında Sağlık Merkezi Yapım Protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesinde bulunan 5 dönümlük alana, içerisinde genel cerrahi, kadın doğum, çocuk, dahiliye, radyoloji, kurak burun boğaz, göz ve ortopedi poliklinikleri ile acil servisin de yer alacağı kapsamlı bir sağlık merkezi yapılacak.

Protokolün ardından AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Sağlık İl Müdürü Recep Bentli, sağlık merkezinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine