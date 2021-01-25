Battalgazi Belediyesinden vergi borçlarını yapılandırma açıklaması
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Battalgazi Belediyesinden vergi borçlarını yapılandırma açıklaması

25.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:43
Battalgazi Belediyesinden vergi borçlarını yapılandırma açıklaması

Battalgazi Belediyesi, vergi, kira ve diğer borcu bulunanların 1 Şubat'a kadar başvurmaları halinde, borçlarını yapılandırabileceğini bildirdi.

Battalgazi Belediyesi, vergi, kira ve diğer borcu bulunanların 1 Şubat'a kadar başvurmaları halinde, borçlarını yapılandırabileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7256 sayılı kanun kapsamında belediyeye borcu olan kişi ve kuruluşların vergi, kira ve diğer konulardaki borçları yapılandırılıyor.

Yapılandırma işlemlerine başvurmak isteyen vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi hizmet binası, Vilayet Parkı yanındaki ek hizmet binası veya www.battalgazi.bel.tr ile e-belediye ile müracaat edebilecekler.

Borçlarını yapılandırmak isteyenler, 1 Şubat Pazartesi mesai bitimine kadar başvurmaları halinde peşin ödemede yüzde 90 oranında gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkanı sağlanıyor.

Öte yandan 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlar yapılandırma kapsamında yer alırken, bu tarihten sonraki borçlar ise yapılandırma kapsamına girmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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