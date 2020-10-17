Battalgazi Belediyesinden süs lahanası üretimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Battalgazi Belediyesinden süs lahanası üretimi

17.10.2020 15:21 | Son Güncelleme: 17.10.2020 15:24
Battalgazi Belediyesinden süs lahanası üretimi

Battalgazi Belediyesi, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alanda oluşturduğu özel serada süs lahanası üretimine başladı.

Battalgazi Belediyesi, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alanda oluşturduğu özel serada süs lahanası üretimine başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk etapta üretilen 25 bin kök süs lahanası, Battalgazi Belediyesi park ve sosyal alanlarına dikilecek.

Kendi süs bitkisini kendisi üreten Battalgazi Belediyesi, kışa dayanıklı süs lahanalarının yanı sıra taflan, likstrün, lavanta, biberiye, lale ve hanımeli gibi birçok süs bitkilerinin de üretimini yapacak.

Öte yandan, Battalgazi Belediyesi tarafından iş sahibi olmak isteyen kadınlara iş gücü ortamı sağlamak amacıyla kurulan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi de mevcut saha içinde oluşturulan atölyelerde üretim yapabilecek.

Kadın Kooperatifi üyelerinin atölyelerde üreteceği yöresel ürünlerin direk tüketici ile buluşturulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede tarımının yerinin önemli olduğunu belirterek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, belediyemize ait fakat kullanılmayan alanda sera alanları oluşturarak burada örnek uygulamaya imza attı. Özellikle Malatyamızda üretilmeyen veya seralarda üretilen ürünlerin değişik il ve ilçelerdeki ürünlerini getiriyoruz. Artık yeşil alanlarımızın ihtiyaçlarını buradan karşılayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ersin Tatar Sergey Lavrov Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Özgü Namal Didem Soydan Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Fatih Terim Burak Yılmaz Mahmut Tekdemir Garry Rodrigues
Daha Fazla Füze Ak Parti Sosyal Medya Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Battalgazi Belediyesinden süs lahanası üretimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 15:31:06. #1.14#
title