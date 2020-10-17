Battalgazi Belediyesinden süs lahanası üretimi

Battalgazi Belediyesi, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alanda oluşturduğu özel serada süs lahanası üretimine başladı.

Battalgazi Belediyesi, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alanda oluşturduğu özel serada süs lahanası üretimine başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk etapta üretilen 25 bin kök süs lahanası, Battalgazi Belediyesi park ve sosyal alanlarına dikilecek.

Kendi süs bitkisini kendisi üreten Battalgazi Belediyesi, kışa dayanıklı süs lahanalarının yanı sıra taflan, likstrün, lavanta, biberiye, lale ve hanımeli gibi birçok süs bitkilerinin de üretimini yapacak.

Öte yandan, Battalgazi Belediyesi tarafından iş sahibi olmak isteyen kadınlara iş gücü ortamı sağlamak amacıyla kurulan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi de mevcut saha içinde oluşturulan atölyelerde üretim yapabilecek.

Kadın Kooperatifi üyelerinin atölyelerde üreteceği yöresel ürünlerin direk tüketici ile buluşturulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede tarımının yerinin önemli olduğunu belirterek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, belediyemize ait fakat kullanılmayan alanda sera alanları oluşturarak burada örnek uygulamaya imza attı. Özellikle Malatyamızda üretilmeyen veya seralarda üretilen ürünlerin değişik il ve ilçelerdeki ürünlerini getiriyoruz. Artık yeşil alanlarımızın ihtiyaçlarını buradan karşılayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine