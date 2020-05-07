Battalgazi Belediyesinden fırıncılara maske

Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fırıncılar ve Unlu Mamüller Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi'yi ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa dağıtılmak üzere koruyucu maske verdi.

Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fırıncılar ve Unlu Mamüller Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi'yi ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa dağıtılmak üzere koruyucu maske verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güder ziyarette fırıncı esnafına dağıtılmak üzere Büyükelçi'ye yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında koruyucu maske verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında fırıncıların gerekli önlemleri aldığını aktaran Güder, "Zabıta ekiplerimiz ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerimiz, ortaklaşa koordineli bir çalışma içerisindeler. Fırınlarda ve unlu mamüllerde hijyeni sağlamak adına, gereken tedbirleri ve önlemleri aldık. Vatandaşımızın sağlığını korumak adına elimizden geleni yapacağız. Hepimizin temennisi bu süreci az hasarla atlatmak. Bugün Başkanımıza esnaf kardeşlerimize verilmek üzere koruyucu maskeleri Battalgazi Belediyesi olarak teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Koruyucu maske başta olmak adına hijyen noktasında gereken ne varsa yerine getirmişlerdir. Daha önce fırınlarımıza maske dağıtımı Battalgazi Belediyemiz tarafından yapılmıştı. Bugünde odamıza kadar getirdiler. Maske eksiği olan fırıncı arkadaşlarımıza bu maskeleri de dağıtacağız."

Kaynak: AA