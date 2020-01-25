Battalgazi Belediyesinden depremzedelere destek
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Battalgazi Belediyesinden depremzedelere destek

Battalgazi Belediyesi binasındaki depremzedeler Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in vatandaşlarla sohbet etmesi Depremzedelerin belediye binasındaki görüntüleri MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Malatya'nın Battagazi...

25.01.2020 02:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 02:57
Battalgazi Belediyesinden depremzedelere destek

Belediyesi binasındaki depremzedeler

Battalgazi Belediye Başkanımız 'in vatandaşlarla sohbet etmesi

Depremzedelerin belediye binasındaki görüntüleri MALATYA - 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Malatya'nın Battagazi ilçesinde evlerini terk eden vatandaşlar Battalgazi Belediyesi binasında misafir edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Battalgazi Belediyesinden depremzedelere destek
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