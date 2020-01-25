Battalgazi Belediyesinden depremzedelere destek
Battalgazi Belediyesi binasındaki depremzedeler Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in vatandaşlarla sohbet etmesi Depremzedelerin belediye binasındaki görüntüleri MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Malatya'nın Battagazi...
25.01.2020 02:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 02:57
Battalgazi Belediyesi binasındaki depremzedeler
Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in vatandaşlarla sohbet etmesi
Depremzedelerin belediye binasındaki görüntüleri MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Malatya'nın Battagazi ilçesinde evlerini terk eden vatandaşlar Battalgazi Belediyesi binasında misafir edildi.
Kaynak: AA