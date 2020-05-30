Battalgazi Belediyesinde emlak ve çevre vergisi yoğunluğu
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Battalgazi Belediyesinde emlak ve çevre vergisi yoğunluğu

Malatya'da emlak ve çevre vergisinin birinci taksitinin 1 Haziran'da sona ermesi nedeniyle Battalgazi Belediyesinin veznelerinde yoğunluk oluştu.

Battalgazi Belediyesinde emlak ve çevre vergisi yoğunluğu
30.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:05

Malatya'da emlak ve çevre vergisinin birinci taksitinin 1 Haziran'da sona ermesi nedeniyle Battalgazi Belediyesinin veznelerinde yoğunluk oluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada göre, 2020 yılı emlak ve çevre vergilerinde birinci taksit ödemelerinin son gününe yaklaşılırken, Battalgazi Belediyesi veznelerinde yoğunluk yaşandı.

Belediyelere ödenmesi gereken 2020 yılına ait emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksitlerinin son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi günü sona erecek. İlk taksit ödemesini yapmak isteyen vatandaşlar, belediye binası içerisinde yoğunluk oluşturdu.

Çok sayıda vatandaş vergisini ödemek için sıra bekledi.

Vergisini ödemek için hizmet binasına gelenlerin ateşi ölçüldü, maskesiz vatandaşlar içeri alınmadı.

Sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması istendi, veznelere gidenlerin ellerini dezenfekte edildi.

Görevli zabıta ve personel tarafından vatandaşlar veznelere tek tek alındı. Ödeme yapmak için sıra bekleyen vatandaşlar, ödemeyi son günlere bıraktıkları için yoğunluğa denk geldiklerini ifade ettiler.

Belediye hizmet binasında bulunan vezneler 31 Mayıs Pazar günü 08.00 ve 17.00 saatleri arasında da açık olacak.

Vatandaşlar, vergilerini, veznelere nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi www.battalgazi.bel.tr web sayfasının e-belediye modülü ile internet üzerinden kolayca ödeme yapabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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