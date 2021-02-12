Battalgazi Belediyesi, Türk Kızılayın kan kampanyasına destek verdi
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Battalgazi Belediyesi, Türk Kızılayın kan kampanyasına destek verdi

12.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:22
Battalgazi Belediyesi, Türk Kızılayın kan kampanyasına destek verdi

Malatya'da, Battalgazi Belediyesince Türk Kızılayın "Kan Ver Hayat Kurtar" sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verildi.

Malatya'da, Battalgazi Belediyesince Türk Kızılayın "Kan Ver Hayat Kurtar" sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Türk Kızılayın kan bağışı kampanyasına, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in çağrısı üzerine belediye personeli de destek verdi.

Belediye binasında kurulan stantta Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ile Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval'da kan bağışında bulundu.

Kan bağışının ardından konuşan Kırçuval, şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de olduğu gibi Malatyamızda da kan stoklarında ciddi azalmalar oldu. Bu vesile ile ciddi sıkıntılar yaşamamak için kan bağışının sürmesi gerekiyor. Türk Kızılay, kan bağışında yıllardır uzmanlaşmış bir kurum. Bir çok can bu sayede kurtuluyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, kan bağışı konusuna çok duyarlı. Başkanımızın talimatıyla Battalgazi Belediyesi olarak destek verdiğimiz kan bağışına personellerimiz yoğun ilgi gösterdi. Çünkü bir gün hepimizin kana ihtiyacı olabilir."

Kırçuval, kan bağışında bulunan personellere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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