Battalgazi Belediyesi serada çiçek yetiştiriyor
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Battalgazi Belediyesi serada çiçek yetiştiriyor

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Battalgazi Belediyesi serada çiçek yetiştiriyor

Malatya'da Battalgazi Belediyesince, cam serada yetiştirilen çiçekler, ilçedeki peyzaj çalışmalarında kullanılacak.

Malatya'da Battalgazi Belediyesince, cam serada yetiştirilen çiçekler, ilçedeki peyzaj çalışmalarında kullanılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, cam serada yetiştirilen rengarenk çiçekler ve bitkilerle yeşil alanlar renklendirilecek.

Süs bitkisi ihtiyacını Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alan üzerinde oluşturduğu sera alanında karşılayan belediye serada taflan, ligustrum, lavanta, biberiye, lale ve hanımeli gibi çiçekleri yetiştirmekte.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede peyzaj çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde üretimini gerçekleştirdikleri aktaran Güder, "Süs çiçeklerini ve bitkilerini, bugüne kadar ilçemizin birçok alanında dikimini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın yoğun kullandığı alanlara daha estetik bir görünüm kazandırabilmek için ekiplerimiz titiz çalışmalar yürütüyor. Estetik dokunuşlar ve çeşitli süs bitkileriyle yapmış olduğumuz düzenlemeler ve peyzaj çalışmalarımız neticesinde Battalgazi'mizi yepyeni ve güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. Her mevsimde ilçemizin güzelliğine güzellik katıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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