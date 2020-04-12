Battalgazi Belediyesi sağlık personellerinin yardımına koştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Battalgazi Belediyesi sağlık personellerinin yardımına koştu - Haberler
Battalgazi, Zabıta, Güncel

Battalgazi Belediyesi sağlık personellerinin yardımına koştu

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, nöbetlerini tamamlayan fakat sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç bulamadıkları için evlerine gidemeyen 18 sağlık personelinin yardımına koştu.

12.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:34
Battalgazi Belediyesi sağlık personellerinin yardımına koştu

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, nöbetlerini tamamlayan fakat sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç bulamadıkları için evlerine gidemeyen 18 sağlık personelinin yardımına koştu.

Battalgazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından dışarı çıkamayan ve ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu anlamda Battalgazi Belediyesi çağrı merkezine gelen çağrı ile harekete geçen zabıta ekipleri, sabah nöbetlerini tamamlayan fakat sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç bulamadıkları için evlerine gidemeyen 18 sağlık personelini evlerine ulaştırdı. Çalıştıkları hastane önlerinde alınarak evlerine bırakılan sağlık personelleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekiplere teşekkürlerini iletti.

Zabıta ekiplerinden çocuğa doğum günü sürprizi

Bu arada, Battalgazi Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri doğrultusunda 8'nci yaş gününü evde geçirmek zorunda kalan Fatma Ecrin Çolak'ın doğum gününü de unutmadı. Minik kıza doğum günü sürprizi için harekete geçen Battalgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, üzerinde 'İyi ki Doğdun Ecrin' yazılı pasta yaptırarak, Şehit Fevzi Mahallesinde ikamet eden Mehmet Çolak'ın evine gitti. Kapıda büyük bir mutlulukla ekipleri karşılayan Fatma Ecrin Çolak, kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyerek, pastasını kesti ve ekiplere ikram etti Doğum günü unutulmayan Fatma Ecrin Çolak, "Doğum günümü kutladıkları için zabıta amcalarıma teşekkür ederim" dedi.

Başkan Güder: "Vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz"

Vatandaşların her zaman hizmetinde olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Sağlık çalışanlarımız hem hastalığın yayılmasını engelleme adına hem de tedavi etme adına gece gündüz demeden 24 saat çalışıyorlar. Hakikaten bu süreçte özel bir görev ifa ediyorlar. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle nöbet sonrası araç bulamadıkları için Belediyemizden yardım talep eden sağlık personellerimizi, zabıta ekiplerimiz görev yaptıkları hastanelerinden alarak evlerine bıraktılar. Birde küçük bir kızımızın doğum günüymüş. Ekiplerimiz pasta alarak o kızımızı mutlu ettiler. Bizler her daim vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah ülke olarak kısa sürede bu hastalığı atlatırız. Bu süreçte özellikle insanlarımızın evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü her birimiz birer risk faktörüyüz ve taşıyıcı konumundayız. Biz ne kadar hareketlerimizi kısıtlar isek o kadar yayılmasını engellemiş oluruz. Bizler sizin için dışarıdayız. 'Evinde Kal Malatya' diyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız" diye konuştu.

Öte yandan zabıta ekipleri, sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların ekmek, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
İzmir polisi, 'Babam sokağa çıkamıyor' diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var
Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi
Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş Meral Danış Beştaş
Magazin Acun Ilıcalı Esra Balamir Levent Dörter Levent Yamanel
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Battalgazi Belediyesi sağlık personellerinin yardımına koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 15:46:05. #1.15#
title