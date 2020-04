Battalgazi Belediyesi sağlık personellerinin yardımına koştu Malatya'nın Battalgazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, nöbetlerini tamamlayan fakat sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç bulamadıkları için evlerine gidemeyen 18 sağlık personelinin yardımına koştu.

Battalgazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından dışarı çıkamayan ve ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu anlamda Battalgazi Belediyesi çağrı merkezine gelen çağrı ile harekete geçen zabıta ekipleri, sabah nöbetlerini tamamlayan fakat sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç bulamadıkları için evlerine gidemeyen 18 sağlık personelini evlerine ulaştırdı. Çalıştıkları hastane önlerinde alınarak evlerine bırakılan sağlık personelleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekiplere teşekkürlerini iletti.

Zabıta ekiplerinden çocuğa doğum günü sürprizi

Bu arada, Battalgazi Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri doğrultusunda 8'nci yaş gününü evde geçirmek zorunda kalan Fatma Ecrin Çolak'ın doğum gününü de unutmadı. Minik kıza doğum günü sürprizi için harekete geçen Battalgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, üzerinde 'İyi ki Doğdun Ecrin' yazılı pasta yaptırarak, Şehit Fevzi Mahallesinde ikamet eden Mehmet Çolak'ın evine gitti. Kapıda büyük bir mutlulukla ekipleri karşılayan Fatma Ecrin Çolak, kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyerek, pastasını kesti ve ekiplere ikram etti Doğum günü unutulmayan Fatma Ecrin Çolak, "Doğum günümü kutladıkları için zabıta amcalarıma teşekkür ederim" dedi.

Başkan Güder: "Vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz"

Vatandaşların her zaman hizmetinde olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Sağlık çalışanlarımız hem hastalığın yayılmasını engelleme adına hem de tedavi etme adına gece gündüz demeden 24 saat çalışıyorlar. Hakikaten bu süreçte özel bir görev ifa ediyorlar. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle nöbet sonrası araç bulamadıkları için Belediyemizden yardım talep eden sağlık personellerimizi, zabıta ekiplerimiz görev yaptıkları hastanelerinden alarak evlerine bıraktılar. Birde küçük bir kızımızın doğum günüymüş. Ekiplerimiz pasta alarak o kızımızı mutlu ettiler. Bizler her daim vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah ülke olarak kısa sürede bu hastalığı atlatırız. Bu süreçte özellikle insanlarımızın evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü her birimiz birer risk faktörüyüz ve taşıyıcı konumundayız. Biz ne kadar hareketlerimizi kısıtlar isek o kadar yayılmasını engellemiş oluruz. Bizler sizin için dışarıdayız. 'Evinde Kal Malatya' diyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız" diye konuştu.

Öte yandan zabıta ekipleri, sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların ekmek, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. - MALATYA

