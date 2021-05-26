Battalgazi Belediyesi rulo çim üretim tesisi kurdu
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Battalgazi Belediyesi rulo çim üretim tesisi kurdu

Battalgazi Belediyesi rulo çim üretim tesisi kurdu
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Battalgazi Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanların çim ihtiyaçlarını karşılamak için 22 bin metrekare alanda rulo çim üretim tesisi kurdu.

Battalgazi Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanların çim ihtiyaçlarını karşılamak için 22 bin metrekare alanda rulo çim üretim tesisi kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesinde kurulan tesiste, su tüketimi daha az ve kuraklığa dayanıklı çim üretiliyor.

Rulo çim üretim tesisi, hem belediyenin yeşil alanlarının ihtiyacını karşılayacak, hem de belediye bütçesine katkı sağlayacak.

Üretimi yapılan çimler belediyenin yeşil alan, orta refüj, sabit ve yeni kurulacak olan parklarında uygulanan projelerde kullanılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi'nin güzelliğine güzellik katacak çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

İlçenin güzelliklerini daha fazla ön plana çıkarmak, sosyal dokuyu ve yeşil alanları daha zengin hale getirmek adına yeşillendirme çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Güder, bu alana önem verdiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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