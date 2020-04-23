Battalgazi Belediyesi önünde İstiklal Marşı coşkusu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve görevli personellerle birlikte Battalgazi Belediyesi önünde Türk bayraklarıyla istiklal Marşı okudu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve görevli personellerle birlikte Battalgazi Belediyesi önünde Türk bayraklarıyla istiklal Marşı okudu.

Saat 21.00'de Battalgazi Belediyesi önünde sosyal mesafe kuralına uyularak okunan İstiklal Marşı'na çevre apartmanlarda oturan vatandaşlardan da büyük destek geldi. Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, tek yürek olarak okunan istiklal marşına eşlik etti. İstiklal marşının ardından Belediye önünde havai fişek gösterilerine alkışlarla destek veren vatandaşlar, uzun süre Başkan Güder'e sevgi gösterilerinde bulundu.

"Daha nice güzel bayramların kutlanmasını temenni ediyorum"

Okunan İstiklal Marşı'nın ardından kısa bir açıklama gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi Belediyesi personelleriyle birlikte saat: 21.00'de Belediyemizin önünde İstiklal Marşımızı okuduk. Bu coşkuyu artırmak adına arkadaşlarımız havai fişeklerini patlattılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın memleketimizin için özellikle armağan edilen çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100.yılını hep birlikte idrak ediyor ve kutluyoruz. Daha nice senelere ilelebet sonsuza kadar bu bayramın kutlamasını temenni ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA