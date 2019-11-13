Battalgazi Belediyesi'ne başarı ödülü

13.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:13

Tarihi Kentler Birliği tarafından, Battalgazi Belediyesi, "Sancaktar Türbesi Restorasyonu" ödülüne layık görüldü.



Tarihi Kentler Birliği'nin bu yıl 18'incisini düzenlendiği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında Battalgazi Belediyesi "Sancaktar Türbesi Restorasyonu" projesi ile ödüllendirildi.



Battalgazi Belediyesi'nin ödülünü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder adına Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Güzel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan aldı. Battalgazi Belediyesi tarafından çevresi geçen yıl kamulaştırılarak restorasyonu yaptırılan ve daha sonra peyzaj düzenlemesi tamamlanan türbenin kitabesi olmadığından dolayı yatan zatın kimliği ve ne zaman yapıldığı hakkında ise kesin bilgi bulunmuyor. Battalgazi'nin yerel tarihinde önemli bir yere sahip olan türbe, bölgede yaşayan halk içinde bir inanç merkezi hüviyetini taşıyor. Tarihi Kentler Birliği Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışmasında alınan ödüle dair açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 18'incisinin düzenlendiği programda 'Sancaktar Türbesi Restorasyonu' projemiz ile başarı ödülüne layık görüldük. Battalgazi Belediyesi olarak geçtiğimiz dönemlerde de bir çok ödüle layık görüldük. Battalgazi'miz de tarihi dokuya sahip çıkma ve koruma adına bundan sonrada çalışmalarımız devam edecek. Tarihine sahip çıkmayan milletlerin zamanla yok olduğuna tarih şahittir. Battalgazi bölgemizde bulunan diğer tarihi yapıları ayağa kaldırıp milletimizin istifadesine sunmak için çalışıyoruz. Sancaktar Türbesi de adına layık olmayan bir şekildeydi. Ancak şükürler olsun yapılan çalışmalar sonrası tarihine yakışır bir hal aldı. Yaptığımız çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA