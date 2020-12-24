Battalgazi Belediyesi'nden yapılandırmada son hafta uyarısı

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, 7256 sayılı vergi affı kapsamında Belediye'ye borcu bulunan vatandaşların yapılandırmadan yararlanabilmesi için bir hatırlatmada bulunarak, yapılandırmada son haftaya girildiğinin altını çizdi. Mükellefler, yapılandırma işlemlerini 31 Aralık'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Battalgazi Belediyesi, kanun kapsamında belediyeye borcu olan kişi ve kuruluşların vergi, kira ve diğer konulardaki borçları yapılandırma işlemlerini sürdürüyor. Yapılandırma işlemlerine başvurmak isteyen vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi hizmet binası Vilayet parkı yanındaki ek hizmet binası veya www.battalgazi.bel.tr e-belediye uygulaması üzerinden başvuruda bulunurken, Battalgazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşların bu yapılandırmadan yararlanabilmesi için son haftaya girildiğinin hatırlatması yapıldı. Belediye'ye borcu bulunan vatandaşların yapılandırma kapsamında 31 Aralık Perşembe gününe kadar başvuru yapmaları halinde peşin ödemede yüzde 90 oranında gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkanı sağladığı ve yapılandırma yapacak vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamaları belirtildi.

Yapılandırmada son gün yaklaşıyor

Belediye borçlarının yapılandırması için son haftaya girildi. Mükellefler yapılandırma işlemlerini 31 Aralık'a kadar gerçekleştirilebilecek. 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlar yapılandırma kapsamında yer alırken, mükelleflere borçlarını peşin ödeme ve taksitlendirme olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Peşin ödemeyi tercih eden kişi ve kuruluşların ödemelerini 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

Ödemeler Battalgazi Belediyesi hizmet binası ve Vilayet parkı yanındaki ek hizmet binasındaki veznelere yapılabileceği gibi www.battalgazi.bel.tr e-belediye uygulaması adresinden de gerçekleştirilebilecek. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı