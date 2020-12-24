Battalgazi Belediyesi'nden yapılandırmada son hafta uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Battalgazi Belediyesi'nden yapılandırmada son hafta uyarısı

24.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:51
Battalgazi Belediyesi'nden yapılandırmada son hafta uyarısı

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, 7256 sayılı vergi affı kapsamında Belediye'ye borcu bulunan vatandaşların yapılandırmadan yararlanabilmesi için bir hatırlatmada bulunarak, yapılandırmada son haftaya girildiğinin altını çizdi.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, 7256 sayılı vergi affı kapsamında Belediye'ye borcu bulunan vatandaşların yapılandırmadan yararlanabilmesi için bir hatırlatmada bulunarak, yapılandırmada son haftaya girildiğinin altını çizdi. Mükellefler, yapılandırma işlemlerini 31 Aralık'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Battalgazi Belediyesi, kanun kapsamında belediyeye borcu olan kişi ve kuruluşların vergi, kira ve diğer konulardaki borçları yapılandırma işlemlerini sürdürüyor. Yapılandırma işlemlerine başvurmak isteyen vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi hizmet binası Vilayet parkı yanındaki ek hizmet binası veya www.battalgazi.bel.tr e-belediye uygulaması üzerinden başvuruda bulunurken, Battalgazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşların bu yapılandırmadan yararlanabilmesi için son haftaya girildiğinin hatırlatması yapıldı. Belediye'ye borcu bulunan vatandaşların yapılandırma kapsamında 31 Aralık Perşembe gününe kadar başvuru yapmaları halinde peşin ödemede yüzde 90 oranında gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkanı sağladığı ve yapılandırma yapacak vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamaları belirtildi.

Yapılandırmada son gün yaklaşıyor

Belediye borçlarının yapılandırması için son haftaya girildi. Mükellefler yapılandırma işlemlerini 31 Aralık'a kadar gerçekleştirilebilecek. 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlar yapılandırma kapsamında yer alırken, mükelleflere borçlarını peşin ödeme ve taksitlendirme olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Peşin ödemeyi tercih eden kişi ve kuruluşların ödemelerini 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

Ödemeler Battalgazi Belediyesi hizmet binası ve Vilayet parkı yanındaki ek hizmet binasındaki veznelere yapılabileceği gibi www.battalgazi.bel.tr e-belediye uygulaması adresinden de gerçekleştirilebilecek. - MALATYA

Battalgazi Belediyesi'nden yapılandırmada son hafta uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Gülben Ergen Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Samet Aybaba Abdullah Avcı Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Hakem Ankara İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Battalgazi Belediyesi'nden yapılandırmada son hafta uyarısı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 14:05:30. #1.15#
title