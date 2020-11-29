Battalgazi Belediyesi'nden emlak vergisi uyarısı
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Battalgazi Belediyesi'nden emlak vergisi uyarısı

29.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:53
Battalgazi Belediyesi'nden emlak vergisi uyarısı

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada 2020 yılı emlak ve çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatarak, mağduriyet yaşanmaması için ödemelerin yapılması konusunda uyarıda bulundu.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada 2020 yılı emlak ve çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatarak, mağduriyet yaşanmaması için ödemelerin yapılması konusunda uyarıda bulundu.

Battalgazi Belediyesi Mali Hizmet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı emlak ve çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin devam ettiğini ve ikinci taksitini yatırmak isteyen mükelleflerin mağdur olmaması için 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemelerin yapılması gerektiği duyuruldu. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergilerini yarın mesai bitimine kadar ödemeleri konusunda çağrıda bulunulan açıklamada, saat: 09.00-17.30 arasında Battalgazi Belediye hizmet binasında bulunan veznelere ve Vilayet Parkı arkası Ek hizmet binasındaki veznelere ödeme yapılabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada catandaşlar vergilerini Battalgazi Belediyesi veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi https://www.battalgazi.bel.tr/ e-belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabileceği belirtildi. - MALATYA

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Battalgazi Belediyesi'nden emlak vergisi uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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