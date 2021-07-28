Battalgazi Belediyesi'nden ücretsiz meslek edindirme kursu
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Battalgazi Belediyesi'nden ücretsiz meslek edindirme kursu

Battalgazi Belediyesi'nden ücretsiz meslek edindirme kursu
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Battalgazi Belediyesince ücretsiz açılan resim, halı dokuma, müzik, minyatür, seramik, ebru ve hüsnü hat kursları devam ediyor.

Battalgazi Belediyesince ücretsiz açılan resim, halı dokuma, müzik, minyatür, seramik, ebru ve hüsnü hat kursları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ında ücretsiz olarak açılan resim, halı dokuma, müzik, minyatür, seramik, ebru ve hüsnü hat kursları ilgi görüyor.

Her yaştan vatandaşın ücretsiz yararlandığı kursları başarıyla bitirenlere katılım belgesi verilecek.

Kurs öğretmenlerinden Beyza İnal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla ara verilen kurslara yeniden başlandığını belirterek,"Çocuklar bu kursu heyecanla bekliyordu. Kursumuzu açtık ve çok sayıda öğrencimiz var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Pandemi nedeniyle kursumuzu ikiye böldük. Burada ders işleyerek çocuklara el becerileri kazandırıyoruz ve yeteneklerini dışarı vurma adına onlara yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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