Battalgazi Belediyesi'nden toplu sünnet şöleni

22.09.2019 12:37

Battalgazi Belediyesi tarafından belediyenin hayır çarşısından faydalanan ihtiyaç sahibi ailelerinin çocukları için Toplu Sünnet Şöleni düzenlendi. Sünnet töreninde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Devlet olarak, Hükümet olarak, Belediye olarak, devletin şefkatli eli her zaman insanların üzerindedir" dedi.



Şölende sünnet kıyafetini giyen çocuklar, üstü açık otobüsle önce şehir turu attı sonra ise Battalgazi ilçesinde bulunan Galip Demirel Çınar Park'a geldi. Düzenlenen Sünnet Şölenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdulkadir Duran, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Malatya Birlik Vakfı Başkanı Sadi Ergül, STK Temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.



"Devletin şefkatli eli insanların üzerindedir"



Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, devletin şefkatli elinin her zaman insanların üzerinde olduğunu dile getirerek "Bunu da sosyal belediyecilikle gerçekleştirme adına bu merasimimizi düzenlemiş olduk. Göreve gelmeden önce şunu söylemiştik. Toplumda dez avantajlı grupların dertlerine derman olacağız, onların yaraları saracağız, onların yaralarına merhem olacağız. Bu bağlamda Battalgazi Belediyesi olarak her gün yüzlerce kardeşimizin dez avantajlı grubunda bulunan insanımıza gıda yardımı yapıyoruz. Onların sofralarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. O çocuklara destek olmaya çalışıyoruz. Bunu da Belediyelerin asli görevi olduğuna inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Belediyenin hayır çarşısı aracılığıyla destek verdikleri ailelerin bu tür projelerle de her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Güder, "Ailelerimizin evlatlarını 20 gün önce sünnet ettirdik ve Malatya'mızın ekonomik olarak düzeyi daha yüksek olan insanları, kardeşlerimizi, ağabeylerimizi bu ailelere kirve olmalarını istedik. Kirve edip, böyle bir sofrada buluşarak bunu da sadece böyle bir sofrada bırakmayarak buradaki rabıtanın kuvveti olmasını, güçlü olmasını ve daha sonrada devam etmesini temenni ettik. Buradan çocuklarımızın kirvelerimize sesleniyorum. Kirvelik sadece burada kalmamalı. Kirvelik bundan sonra devam etmeli. Bizim bölgemizde, ilimizde kirvelik kavramı çok önemli bir kavramdır. İnşallah onu gözeterekten bu ailelerimizi ziyaret ederek özellikle hükümetimizin gerçekleştirmek istediği sosyal entegrasyonu, oluşabilecek deformasyonu, olabilecek yıkımı engellemiş oluruz" dedi.



"Belediyecilik sadece imar, alt yapı, üst yapı değildir"



Daha sonra söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'da Battalgazi Belediyesi'nin böylesine önemli bir sosyal projeye imza atmasından dolayı kutlayarak "Osman Güder başkanıma böyle önemli bir sosyal projeye imza atmasından dolayı teşekkür ediyorum. Belediyecilik sadece imar çalışmaları, alt yapı, üst yapı ve park bahçe değil, aynı zamanda böyle sosyal projeleri de yerine getirmesi gerekiyor. Bu anlamda Battalgazi Belediye başkanımızda seçildiği günden itibaren kendi ilçesinde ve bölgesinde büyük gayretler gösteriyor. Bundan sonraki süreçte de inşallah Allah nasip ederse kendi bölgesindeki ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize el uzatarak Şehrül-Emin olduğunu fiilen onlara gösterecek" ifadelerine yer verdi.



Milletvekilleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm belediye çalışmalarında ellerinde gelen tüm desteği vereceklerini belirten Kahtalı, "Bu sosyal projeye kirve olarak destek veren kıymetli büyüklerime ve kardeşlerime vermiş oldukları destekten dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyorum. İnşallah Osman başkanım bundan sonraki süreçte de kendi ilinde, bölgesinde ve Malatya'mızda böyle etkinlikleri yapar ve bizde onun her zamanki gibi destekçisi oluruz" şeklinde konuştu.



"Toplu sünnet merasimleri çok önemli"



Törende son olarak konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş ise sünnetin çocukların hayatlarında önemli bir safha ve önemli bir mürüvvet kaynağı olduğunu dile getirerek, "Evliliklerde olduğu gibi ailelerimiz bu sevincini diğer insanlarla paylaşmak istiyorlar. Önceden bizim çocukluk zamanımızda sünnetler toplu olarak yapılırdı. Aileler bu sevinci hep birlikte yaşarlardı. Son yıllarda şehirleşme ile birlikte bireyselleşme ön plana çıktı ve her aile kendi çocuğunu ayrı olarak sünnet ettiriyor ve sevincini düzenlemiş olduğu merasimi aileleri ve akrabaları ile paylaşıyor. Ama böyle toplu sünnet merasimlerin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki çocuklarımızın kendi akranlarının aynı merasime iştirak etmelerini görmeleri onlar için önemli bir sevinç kaynağı oluşturuyor. Bu anlamda bu merasimi tertip eden Battalgazi Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



Bundan sonraki süreçte de belediyelerin bu tür etkinlikleri devam ettirmesi temennisinde bulunan Baruş, "Devletimiz sosyal bir devlet. Vatandaşımızın her daim yanında olan, ihtiyacı olduğunda onun ihtiyacına koşan, daima halini hatırını soran ve üzüntü ve sevinçli günlerinde vatandaşını yalnız bırakmayan bir devlet. Yine belediyelerimizde sosyal belediyecilik anlamında sadece vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu alt yapı hizmetlerini götüren veya vatandaşlarımızın ortak ihtiyaçları olan gereksinimleri karşılayan kurumlar değil, aynı zamanda onların sevinçlerini hüzünlerini paylaşabilen ihtiyaç duyulmasında onların yardımlarına koşabilen kurumlar olarak nitelendiriyoruz. Bu anlamda Battalgazi Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışma sosyal belediyecilik adına önemli bir organizasyon. Bu organizasyon çocuklarımızın, ihtiyaç sahibi ailelerimizin hem ihtiyaç duyacaklarını karşılama anlamında hem de sevinçlerine ortak olma anlamında önemli çalışma"diye konuştu.



Programda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve eşi sünnet olan çocukların bu mutlu günlerine ortak oldular. Çocuklar kına yakılmasının ardından, illüzyon, palyaço gösterileri eşliğinde doyasıya eğlendiler. - MALATYA

Kaynak: İHA