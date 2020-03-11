Battalgazi Belediyesi kalite belgesi alacak
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Türk Standartları Enstitüsü, Battalgazi, Malatya, Güncel

Battalgazi Belediyesi kalite belgesi alacak

Malatya Battalgazi Belediyesi'nin kalite belgesi alacak olmasından dolayı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkililerinin katımıyla Gözetim Tetkiki açılış toplantısı düzenlendi.

11.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:40
Battalgazi Belediyesi kalite belgesi alacak

Malatya Battalgazi Belediyesi'nin kalite belgesi alacak olmasından dolayı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkililerinin katımıyla Gözetim Tetkiki açılış toplantısı düzenlendi.


TSE ISO EN 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TSE ISO 10002: 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standartları kapsamında Battalgazi Belediyesinde düzenlenen Gözetim Tetkiki açılış toplantısında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile alakalı olarak Malatya'ya hoş geldiniz. Sizin yapacağınız incelemeler ve istişareler neticesinde birimlerimizde oluşan yönetim sistemleri uygulamaları noktasında incelemeler yapılarak, daha iyiye gidişin yolları aranacaktır. Bu toplantı önemli bir toplantıdır. Seçim öncesi AK Parti olarak bizim sloganımız Gönül Belediyeciliğiydi. Belediye olarak hizmet belediyeciliğini, insanların memnuniyetini sağlamak belki birçok alanda insanların konforunu yükseltiyoruz ama bu sloganla çıkmış olduğumuz bu yolda hizmet belediyeciliğinin yanı sıra insanların üzerinde iz bırakmanız için onların gönüllerine dokunmamız gerekiyor. 2014 yılında Malatya'mız büyükşehir olduktan sonra Battalgazi metropol bir ilçe hüviyetine bürünmüş oldu. Daha önce 30 bin nüfus iken sonrasında 310 binin üzerinde bir nüfusa sahip bir ilçe olduk. O süreçte Battalgazi'miz de özellikle hem ilçe halkımızın memnuniyetini sağlamak hem de yeni metropol olan ilçenin vatandaşa karşı sorumluluğunu yerine getirme bakımından çok güzel çalışmalara imza atılmış oldu" dedi.


Geçen yıl göreve geldikten sonra almış oldukları bayrağı daha yukarılara taşımak için gayret gösterdiklerine dikkat çeken Başkan Güder, "Özellikle Battalgazi'de nüfus popülasyonunun farklı kesimlerden oluşması, ilçemizin özellikle doğu illerinden göç alıyor olması nedeniyle diğer metropol ilçeye kıyasla daha zor bir ilçe olduğunu biliyoruz. Sosyal entegrasyonun sağlanması, memnuniyeti sağlamanın da zor olduğu bir ilçede görev yapıyoruz. Amacımız hem insanlarımızın yaşam standardını ve konforunu arttırmanın yanı sıra onların gönüllerine de girmemiz önemli. Bizler yaklaşık olarak bir yıldır görevdeyiz. Burada olan herkes ellerinden gelen çabayı ve gayreti sarf ediyor. Sizin yapacağınız incelemeler ve istişareler neticesinde birimlerimizde oluşan yönetim sistemleri uygulamaları noktasında incelemeler yapılarak, daha iyiye gidişin yolları aranacaktır" ifadelerini kullandı.


TSE Baş Tetkik Görevlisi Reşit Yazıcıoğlu ise "TSE ISO 9001 Kalite Yönetim sistemleri ve TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemlerinde bir gözetim sisteminde yine beraberiz. Gönderdiğimiz program çerçevesinde 9001'i bir gün 10002'yi de 2 gün denetimleri gerçekleştireceğiz. 3 arkadaşımızla beraber 3 gün tetkik planlandı. 10002'yi de 2 gün olarak ben denetleyeceğim. 2008 versiyondan 2015 versiyona geçişte her faaliyetimizde risk ve fırsatlar hayatımızın her evresine girdi. Sağlık alanında, depremler, sağlık sebepleri, virüsler, yönetsel, iş faaliyetleri gibi hayatımızın her evresine girdi. Bunlarla ilgili alınacak tedbirlere operasyonel faaliyet diyoruz. Operasyonel faaliyetlerle beraber her alandaki iyileştirmeleri standartlarla beraber almanız gerekiyor. Sizlerin de bizlerin de burada bulunma sebebinde bu vardır. Burada bulunma amacımız, hem buradaki iyileştirmelere şahitlik etmek hem de daha hangi alanlarda hangi iyileştirmeleri sağlayabiliriz beraberce onu sağlamak. Seçilen her belediye başkanının bir hedefi var, o hedefleri de stratejik plan çerçevesinde vatandaşla bütünleşerek, çevreci bir belediye olarak, sosyal bir belediye olarak sağlanması gerekiyor. Belediyemizin bütçeleri önemlilik arz ediyor, finansal işlemler önemlilik arz etmekte, hizmeti üreten personelin çalışma ortamı, hizmet üretilen yerler önemlilik arz etmekte. Programı gönderdik program çerçevesindeki denetimleri de gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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