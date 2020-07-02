Battalgazi Belediyesi ihtiyaçlıları unutmuyor Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder ile Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Malatya'da bulunan 65 yaş üzeri ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı dağıtarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını vatandaşlara ilettiler.

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder ile Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Malatya'da bulunan 65 yaş üzeri ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı dağıtarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını vatandaşlara ilettiler.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde Türk Kızılay'ı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ile birlikte Çöşnük Mahallesi'nde gerçekleşen yardım kolisi dağıtımına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş üzeri vatandaşlara gönderilen 'Cumhurbaşkanlığı Paketini' de elleriyle Battalgazi'nin Çınarlarına teslim eden Başkan Güder, "Yaşlılarımız bizim çınarlarımız, bizim geçmişimizdir. Geçmişini bilmeyen bir toplum, geleceğini inşa edemez" dedi.

"Mahallem adına emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Battalgazi Belediyesi ve Türk Kızılay'ı tarafından 65 yaş üzeri yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri için dağıtılmak üzere getirilen yardım kolileri için teşekkür eden Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç da,"Sayın Cumhurbaşkanımız elinden geldiği kadarıyla tüm 65 yaş üstüne ve ihtiyaç sahiplerimiz gereken yardımı yapmaya çalışıyor. Coronavirüs salgını çıktığı ilk günden itibaren Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bu konuda iyi mücadele örneği sergiliyor. Sağlık sektöründe gerçekten çok ilerdeyiz. Hem Kızılay Müdürümüze hem Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e çok teşekkür ediyorum. Yaşlılarımıza ve hastalarımıza her konuda yardımcı oluyorlar. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"İhtiyaç sahipleri başkanımızla birlikte ziyaret ediyoruz"

Türk Kızılay'ı olarak yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ve vatandaşlara yapılan sosyal yardımların devam ettiğini belirten, Türk Kızılay'ı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise "Türk Kızılay'ı olarak yıl boyunca yapılan sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere ve vatandaşlarımıza yardımlarımız devam ediyor. Hem Deprem hem de akabinde yaşanan Covid-19 salgını sonrasında 65 yaş üzeri yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız Battalgazi Belediye'miz tarafından tespit edildi. Şuan Başkanımız Osman Güder ile birlikte onları ziyaret ederek, hatırlarını sorup varsa ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu tür ziyaretlerimiz her zaman devam edecek ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ben buradan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve bizlere yardımcı olan ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarını yerine getiriyoruz"

Deprem ve pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına Türk Kızılay'ı ile birlikte önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "AK Parti iktidarı döneminde soysal devletin nasıl olması gerektiğini Kızılay'ımız ile birlikte Battalgazi Belediyesi olarak sahada sergiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında vermiş olduğu talimatları yerine getiriyoruz. Bu bağlamda bugün Kızılay'ımız ile beraber, hem Cumhurbaşkanımızın mektubunu vatandaşlarımıza iletiyoruz. Yaşlılarımız bizim çınarlarımız, bizim geçmişimizdir. Biz biliyoruz ki; 'Geçmişini bilmeyen bir toplum, geleceğini inşa edemez'. Çınarlarımıza göstermiş olduğumuz bu ilgi

ve alakaya tüm dünya şahit oldu. Dünya üzerinde bir çok ülkede bu pandemiden dolayı çok sayıda yaşlı insanlar hayatını kaybederken, devletimizin yaşlılarımıza göstermiş olduğu bu hassasiyetten belki ölüm olayları en asgari düzeye düşürüldü. Biz medeniyetimizin, kültürümüzün ve inancımızın gereğini yerine getiriyoruz. Bunu getirmeye devam edeceğiz. Hem deprem hem de akabinde yaşanan pandemi süreci Malatya'mızıda etkilemiş oldu. Biz, kurum ve kuruluşlar olarak, özellikle bu süreçte Kızılay'ımızın ciddi desteklerini Malatya'mızda yanımızda hissettik. İhtiyaç sahiplerimizin ihtiyaçlarını Kızılay'ımız hazırladığı gıda kolilerini Sosyal Vefa Destek grubu olarak birlik ve beraberlik içerisinde dağıtarak çalışmalarımızı sürdürdük. Allah sayın Cumhurbaşkanımızdan, Devletimizden ve Milletimizden razı olsun. Biz bu birlik beraberlik içerisinde oldukça bugüne kadar yaşayarak atlamış olduğumuz sıkıntıları rahatlıkla da atlatacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA