Battalgazi Belediyesi dezenfekte çalışmalarına hız verdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Battalgazi Belediyesi dezenfekte çalışmalarına hız verdi - Haberler
Osman Güder, Battalgazi, Güncel

Battalgazi Belediyesi dezenfekte çalışmalarına hız verdi

Battalgazi Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına hız verdi.

05.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:55
Battalgazi Belediyesi dezenfekte çalışmalarına hız verdi

Battalgazi Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına hız verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı caddeler, mahalleler, sağlık ocakları, okullar, kuran kursları, eczaneler, camiler, otobüs durakları ve parklar başta olmak üzere ilçedeki birçok alanda dezenfekte çalışması gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektan aparatları da koydu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Ekiplerimiz, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında şuana kadar tüm işlek caddeler, mahalleler, meydanlar, İl ve ilçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binaları, Vergi dairesi, diğer kamu kurum kuruluşlarına ait binalar, ilçede bulunan tüm aile sağlık merkezleri ve sağlık ocakları, okullar, muhtar evleri, kuran kursları, eczaneler, dernekler, sivil toplum kuruluşları, parklar, pazar yerleri, camiler, türbeler, kasap pazarı, sebze hali, basın kuruluşlarının çalışma ofisleri, alt ve üst geçitler, asayiş şube müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü binası, otobüs durakları ve Noter binalarının dezenfeksiyonunu yaptı" dedi.

Pazar yerlerine el dezenfektanı konuldu

Güder, "Battalgazi Belediyesi ekipleri tarafından korona virüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında ilçenin belirli bölgelerinde günlük olarak kurulan pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektan aparatları konuldu. Ekipler, halkın kişisel hijyenini sağlamak için koyulan el dezenfektan aparatlarının yanı sıra pazar esnaflarına vatandaşların sebze ve meyveleri seçmemeleri konusunda hassasiyet göstermeleri uyarılarında da bulundu" ifadelerine yer verdi.

Korona virüs salgınına karşı çok yönlü bir mücadele yürüttüklerine parmak basan Güder, " Dezenfeksiyon çalışmalarımıza süreç içerisinde çok daha geniş bir boyut kazandırdık. 40 kişiden oluşan dezenfeksiyon ekiplerimiz, bugün olmuş ilçemizin dört bir yanını dezenfeksiyondan geçirmeye devam ediyor. Bugüne kadar tabiri caizse Battalgazi'de neredeyse dezenfekte etmediğimiz yer kalmadı. Çalışmalarımızı ekiplerimiz koordineli bir şekilde yürütüyor. Bu yöndeki çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Elimizden gelen çabayı ve gayreti sarf ediyoruz. İlçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Toplamda 93 ilaç geri ödeme listesine alındı Haberler
Toplamda 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere 'aptal' dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ebru Polat Şeyma Subaşı Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Antalya Jandarma İngiltere
Şu an buradasınız: Battalgazi Belediyesi dezenfekte çalışmalarına hız verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 11:03:21. #1.15#
title