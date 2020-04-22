Battalgazi Belediyesi bir ilke imza atacak Battalgazi Belediyesi, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerinde bulunan 15 dekarlık alanda oluşturacağı özel sera alanlarında, ilçenin farklı yerlerindeki yeşil alanlara dikilmek üzere ağaç, süs bitkisi ve mevsimlik çiçek yetiştirecek.

Battalgazi Belediyesi, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerinde bulunan 15 dekarlık alanda oluşturacağı özel sera alanlarında, ilçenin farklı yerlerindeki yeşil alanlara dikilmek üzere ağaç, süs bitkisi ve mevsimlik çiçek yetiştirecek.

Battalgazi Belediyesi tarafından atıl durumda bulunan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık alan, ekonomiye kazandırılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 15 dekarlık alanda oluşturulacak olan özel sera alanlarında ağaç, süs bitkisi ve mevsimlik çiçek yetiştirilecek. Özel sera alanlarının tamamlanmasıyla hayata geçirilecek olan Sera, Fidanlık ve Süs Bitkileri düzenleme projesi ile Taflan, Likstrün, Lavanta, Biberiye, Lale ve Hanımeli gibi birçok bitkilerin yanı sıra çeşitli türde çam fidanları da bu proje ile yetiştirilerek, ilçenin farklı bölgelerindeki yeşil alanlara dikilecek. Kendi süs bitkisi ihtiyacını kendisi üretecek olan Battalgazi Belediyesi, çalışmalarının tamamlanması ve projenin hayata geçirilmesi ile örnek bir çalışmaya imza atmış olacak.

Her türlü hava şartlarına dayanıklı bitkilerin yetiştirileceği alanda incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına gerçekleştirilen proje ile tarım sektörünün nitelikli ara eleman ihtiyacının da karşılanacağını belirtti.

Battalgazi Belediyesi tarafından iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak amacıyla kurulan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin de, mevcut saha içinde bulunan atölyelerde üretim yapabilecek. Kadın Kooperatifi üyelerinin atölyelerde üreteceği yöresel ürünlerin direk tüketici ile buluşturulması hedeflenmekte. Başkan Güder, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifimizin yapacağı tüm çalışmaların sonuna kadar destekçisi olacağını belirtti.

"Battalgazi belediyesi kendi ihtiyacını kendi karşılayacak"

Battalgazi Belediyesi'nin kendi ihtiyacını kendisinin gidereceğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir tarım ilçesi olan Battalgazi'nin gelir kaynaklarının başında tarım ve hayvancılığın geldiğini ifade etti. Seçimlerden önce vatandaşlarla yaptıkları istişarelerde tarıma destek vereceklerini söylediklerini ifade eden Güder, "Battalgazi'nin iklimi Malatya merkezi ile değerlendirdiğimizde farklı bir iklim havasına sahip. Bizlerde bunu göz önünde bulundurarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Belediyemize ait olan fakat kullanılmayan alanımızda çalışmasına bağladığımız sera alanları oluşturarak, burada örnek uygulamalara imza atacağız. Bu iklim avantajını da kullanarak özellikle Malatya'mız da üretilmeyen veya seralarda üretilen ürünlerin değişik il ve ilçelerde yapılan üretimleri Battalgazi'mize getirmek istiyoruz. Battalgazi dediğimizde tabi Malatya'nın yarısını kastediyoruz. Burada çok sayıda yeşil alanlarımız var. Bu yeşil alanlarının ihtiyaçlarının üretimini yine burada gerçekleştireceğiz. Belediyemiz kendi ihtiyaçlarını bu arada kendimizi üretip karşılayacak. Belediye olarak burada çalışmalarımızı yapıyoruz. Çiftçilerimizi burada bilinçlendirmek adına teknik personeller tarafından uygulamalı eğitimleri vermek adına çalışmalarımızı da yapacağız. Diğer taraftan ise üretim fazlasını diğer belediyelere satabilecek alanları da burada oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

Vatandaşların kullanabileceği Hobi Bahçeleri'ni de bu alanda oluşturacaklarının altını çizen Başkan Güder, "Battalgazi tarımsal üretimin yaygın olduğu bir alan. Ama maalesef şuan tarımsal üretime baktığımızda genelde insanlarımız atalarından ve dedelerinden görmüş oldukları tekniklerle üretimlerini gerçekleştiriyorlar. Bu kadar teknolojinin gelişmişmiş olduğu bir dönemde ilkel yöntemlerle yapılan üretimler artık vatandaşa her hangi bir katkı sağlamamakta ve kar payı baya bir düşmekte. Bizde burada teknolojiyi, tekniği ve tecrübeyi bir araya getirecek uygulamalarımız olacak. Çiftçilerimiz buradan temin edebileceği farklı bitkilerin nasıl yetişmesi konusunda eğitimlerimiz ve çalışmalarımız olacak. Çiftçilerimizde burada öğrenmiş oldukları uygulamaları kendi alanlarında da uygulayacaklar. Öte yandan seçim döneminde vaatlerimizinden biri olan hobi bahçelerimiz olacak. Hobi bahçelerini kullanmak isteyen vatandaşlarımız buradan istifade edebilecekler. Hobi bahçelerimiz ilgi arkadaşlarımızın gözetiminde olacak şekilde insanımızın hizmetine inşallah sunacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA