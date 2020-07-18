Battalgazi Belediyesi, asfalt tesisi kurdu
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Battalgazi Belediyesi, asfalt tesisi kurdu

Battalgazi Belediyesi, deprem ve akabinde yaşanan Pandemi süreci ile başlayan ekonomik sıkıntılara rağmen hizmet ağına bir yenisini daha ekleyerek, soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kurdu.

Battalgazi Belediyesi, asfalt tesisi kurdu
18.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:41

Battalgazi Belediyesi, deprem ve akabinde yaşanan Pandemi süreci ile başlayan ekonomik sıkıntılara rağmen hizmet ağına bir yenisini daha ekleyerek, soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kurdu.

Saatte 15 ton emülsiyon üretimi yapabilen ve 150 ton stok kapasitesi bulunan Battalgazi Belediyesi Soğuk Asfalt ve Serim Tesisinde günlük 3 kilometre sathi asfalt kaplama yapılabilecek. 2 milyon liralık bu yatırım ile Battalgazi Belediyesi kurmuş olduğu yeni hizmet ağını arttırmayı hedefliyor.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Ekiplerince gerçekleştirilen ilk soğuk asfalt sathi kaplama çalışmasını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, burada yetkililerden bilgiler alarak denetlemelerde bulundu. Amaçlarının insanlara hizmet ederek onların yaşamlarını kolaylaştırmak olduğunun altını çizen Başkan Güder, "Hem sıcak asfalt ile hem de sathi kaplamayla ilçemize en kaliteli asfaltlı yolları kazandırabileceğiz. İlçemize bu tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Asfaltlanan yollar vatandaşın hizmetine sunulacak"

Büyüyen ve gelişen Battalgazi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yol medeniyettir düsturuyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildirdi. Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak yollarımızı sağlıklaştırma adına daha öncesinde yollarımızda sıcak asfalt serimi yapmak için üretim tesisimizi kurmuştuk. Sıcak asfalt serimi yollarımızın yapımı için yeterli değildi. Sathi kaplama yapmak için asfalt üretim yerimizde eksik olan alet ve ekipmanları almamız gerekiyordu. Bunun içinde yeni bir üretim tesisini kurmamız gerekiyordu. Bunun için emisyon tesisimizi kurduk, sathi kaplamayı yollarımızla buluşturacak olan kombimizi aldık. Bunun için Battalgazi Belediyemiz olarak yaklaşık 2 milyon liralık yatırım yaptık. İkinci kat sathi kaplamamızı yapmak üzere Bismillah dedik ve aracımız hareket etti. Ekiplerimiz ilk asfalt serim denemelerini yaptılar. Bizde yapılan çalışmaları incelediğimizde ikinci kat yapılan sathi asfalt kaplamanın gerçekten çok güzel olduğunu ve birinci katın dayanıklılığını arttırma adına elzem bir yapı çalışması olduğunu yerinde gözlemledik. Bu yatırım ile birlikte artık daha dayanıklı yollara kavuşmuş olacağız. Bundan sonraki süreçte de hem sıcak asfalt ile hem de sathi kaplamayla vatandaşımız en iyi şekilde istifade edebileceği en üst düzeyde yolları onlara kazandırmak istiyoruz. Amacımız asfaltlanmamış hiçbir yolumuzun kalmaması. Bunun için çalışmalarımızı arttırarak devam ettiriyoruz. Zor ekonomik şartlar da dahi Battalgazi Belediyesi yeni bir üretim tesisini Battalgazi'mize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu üretim tesisini oluşturmada emeği geçen başta başkan yardımcımız ve Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Battalgazi'mize ve Malatya'mıza hayırlı olsun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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