Battalgazi Belediye Meclisi toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Battalgazi Belediye Meclisi toplandı

Battalgazi Belediyesi Temmuz ayı olağan toplantısı 2. oturumu, Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediye Meclisi toplandı
03.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:31

Battalgazi Belediyesi Temmuz ayı olağan toplantısı 2. oturumu, Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste konuşan Başkan Güder, kararların mutlaka milletin lehinde olmasına özen gösterileceğini ifade etti.

Battalgazi Belediye Meclisi'nin ikinci oturumu meclis salonunda bugün yapıldı. Yoklama, izin dilekçelerinin okunması ve bir önceki toplantı karar özetinin okunmasıyla başlayan toplantı sonrasında meclisin gündemine geçildi. Toplantıda gündemdeki imar değişiklikleri ile ilgili maddelerden bazıları imar komisyonuna sevk edilirken, bir madde ise meclis kararıyla onaylandı.

Mecliste konuşan Belediye Başkanı Osman Güder, yapılacak imar düzenlemesi hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallelerinde mühendis ve meclis üyeleri ile birlikte toplanacaklarını söyleyen Güder, "Bu toplantılarda milletimiz için neler yapabiliriz. Gözden kaçırılan noktalar var mıdır? Vatandaşımızın talepleri nelerdir ve çözüm yollarını tekrar tekrar gözden geçireceğiz. Orada ne yapabiliriz bunu konuşacağız. Çıkacak kararları Büyükşehir Meclisine götüreceğiz. Bazı değişiklikler yapabiliriz ancak bu kararlarda olmazsa olmazlarımız kararlarımızın milletin lehine olması, toplum bütünlüğünü bozmaması ve tarımsal alanlara zarar verilmemesi şartlarında olacaktır. Zaten devlet buna müsaade etmiyor. Diğer alanlarda da inşallah bu arkadaşlarla konuştuğumuzda parsel bazlı değil de ada bazlı çalışmalar yapmamız gerektiğini, ada bazlı çalışmalar yaptığımızda da vatandaşın lehine ne olabilecek, oradaki yapıyı ve doku bütünlüğünü bozmayacak şekilde çalışmalar yapacağız. Bu toplantıdan çıkacak maddeleri mutlaka Belediye meclisine sunulacağı ve kararları oy birliğiyle almayı hedefliyoruz" dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantılarını sonlandırırken, Ağustos ayı Meclis toplantısı 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var Haber
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo...
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu Haber
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Haber
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler geldi
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler geldi
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı
Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Altının kilogramı 389 bin 700 liraya geriledi
Altının kilogramı 389 bin 700 liraya geriledi
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Berat Albayrak Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Ebru Şallı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Emre Belözoğlu Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Milli Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: Battalgazi Belediye Meclisi toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 12:12:44. #1.15#
title