Battalgazi Belediye Meclisi, temmuz toplantısını yaptı

Battalgazi Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Niyazi, Kavaklıbağ, İsmetiye ve Şıkşık mahallelerinin ortak olarak kullandığı muhtarlık binası, Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılması amacıyla 5 yıllığına Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda yaptı. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte başlayan Battalgazi Belediye Meclis toplantısında, ilk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları ertelenirken, bazıları da İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında, Niyazi, Kavaklıbağ, İsmetiye ve Şıkşık mahallelerinin ortak olarak kullandığı muhtarlık binasının, Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılması amacıyla 5 yıllığına Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddesi, yapılan görüşmelerin ardından oybirliği ile kabul edildi. Gündem maddesinin kabul edilmesinin ardından konuşan Başkan Güder, "Niyazi, Kavaklıbağ, İsmetiye ve Şıkşık mahallesi bölgesinde Aile Sağlığı Merkezi'ne gerçekten ihtiyaç vardı. Her defasında gittiğimizde, Aile Sağlık Merkezi'nin yapılması konusunda defalarca gündeme getirmişlerdi. Bu talepler doğrultusunda meclise taşımayı uygun gördük. Alınan bu karar hayırlı olsun" dedi.

İsmetiye Mahalle Muhtarı Turan Kulavuz ise, "Aldığınız karar için teşekkür ediyorum. Gerçekten ihtiyacımız vardı. 15 yıldır Çavuşoğlu'na gidiyorduk. Bu almış olduğunuz karar ile 6 mahallenin insanları aile hekimliğine gidecekler" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Arslantepe Arkeolojik Sit Alanı'na ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı'nın birlikte onaylanması için, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı'nı onaylama yetkisinin Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesi ile ilgili gündem maddesini de görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oybirliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, son olarak Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği'nin görüşülmesi ile ilgili gündem maddesini görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından Hukuk Komisyonu'na havale edildi.

Toplantı sonrası Battalgazi Belediyesinin çalışmaları hakkında da kısaca bilgi veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Biz seçimlerden önce gençlik üzerinde çalışmalar yapmak gerektiğini her toplantımızda ifade etmiştik. Bunlarla alakalı olarak özellikle daha önce belediyelerimizin olduğu, ama atıl halde olan alanların Gençlik Eğitim Merkezi'ne dönüştürülmesi hususunda Gençlik Spor Bakanlığı nezdinde çalışmalarımız oldu" diyerek çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Battalgazi Belediyesi'ne ait olan ve Hanımınçiftliği Mahallesi'nde bulunan ek hizmet binasının Turgut Özal Üniversitesi'ne belli bir süreliğine tahsis edilmesi için ön protokolün imzalandığını belirten Başkan Güder, "Turgut Özal Üniversitemiz ile ön protokolümüzü yapmış olduk. Orada Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ni en azından belli bir süre orada icra etmek istiyor. Bizde üniversitemizin Battalgazi bölgemizde kalması için açılacak yeni bölümlerin, fakültelerin, bu bölgede kalması adına zaten şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımızın da önerileri tavsiyeleri var. Bizde bu mihval üzerine görüşlerimiz var. Onların şu anda aciliyeti olması hasebiyle 3 yıllığına Turgut Özal Üniversitesi'ne verip, en azından o bölgeyi de canlandırma adına böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısını ise, 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirecek. - MALATYA

Kaynak: İHA