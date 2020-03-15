Battalgazi Belediye binası dezenfekte edildi
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Battalgazi Belediye binası dezenfekte edildi

Malatya Battalgazi Belediyesi binasında Covid-19 (korona virüs) ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

15.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:29
Battalgazi Belediye binası dezenfekte edildi

Malatya Battalgazi Belediyesi binasında Covid-19 (korona virüs) ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Çin'de başlayan ve tüm dünyayı tehdit eden geçtiğimiz günlerde de Türkiye'de görülen koronavirüse karşı Battalgazi Belediyesi önlemlerini sıklaştırdı. Millet Kıraathanesi, Kütüphaneler ve kursların kapatılmasıyla ilk tedbirleri alan Battalgazi Belediyesi, hafta sonunda belediye hizmet binasında dezenfekte çalışması yaptı.


Battalgazi Belediyesi çalışanlarının gözetiminde ilaçlı su ile odalar, koridorlar ve lavaboların yanı sıra musluklar, merdiven tutamaçları ve kapı kulpları gibi temasın yoğun olduğu yerler dezenfekte edildi. Hizmet binasının tamamında bu işlemler gerçekleştirildi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda kütüphaneler, Musuki Cemiyeti binası, Battalgazi Belediyesi ek hizmet binasında ve misafirhanede de ilaçlama yapıldı.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Korona virüs salgınına önlem amacıyla bazı çalışmalar gerçekleştirdik. 2 ayrı ekip tarafından hizmet binamız başta olmak üzere belediyemize ait bazı noktalarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Uzman ekipler tarafından hidrojenperoksit, kolloidgümüş, gümüşnitrat içerikli dezenfektanlarla ilaçlama yapıldı. İçerik olarak ağır metal olduğundan bu ilaçlamayı hafta sonu yapmayı uygun gördük. Bizim için önemli olan halkımızın sağlığı. Virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Tedbirlerimizi ve dezenfekte işlemlerini daha da arttıracağız. Virüsün yayılmaması ve halkımızın sağlığını tehdit etmemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çalışmalarımızı koronavirüsün Türkiye'de görülmesi ile başlattık ve virüs ile mücadele bitinceye kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Manşet

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