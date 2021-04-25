Güder, özel sera alanında incelemelerde bulundu
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Güder, özel sera alanında incelemelerde bulundu

Güder, özel sera alanında incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tasarruf konusuna verdiği önemle büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki yeşil alan ve parkları süslemek için Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerinde oluşturulan özel sera alanında incelemelerde bulundu.

Tasarruf konusuna verdiği önemle büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki yeşil alan ve parkları süslemek için Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerinde oluşturulan özel sera alanında incelemelerde bulundu.

Battalgazi'deki yeşil alan ve parkları süslemek için kullandığı çiçek ve bitkilerin üretimini kendi sera alanında gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, ilçeyi güzelleştirmeye devam ediyor. Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerinde atıl durumda bulunan 15 dekarlık alanda oluşturduğu özel sera alanında incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında birim müdüründen bilgiler aldı.

Taflan, ligustrum, lavanta, biberiye, lale ve hanımeli gibi birçok rengarenk çiçekler ve süs bitkilerini özel sera alanında yetiştirerek, ilçeyi çiçek bahçesine dönüştürmeyi hedefleyen doğa ve çevre dostu Başkan Güder, bugüne kadar 20 binden fazla süs bitkisini toprakla buluşturduklarının altını çizerek, her mevsimde Battalgazi'nin güzelliklerine güzellik kattıklarını belirtti.

Güder'den üretimi arttırma talimatı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, üretim mühendisleri tarafından kontrollü iklim şartlarının sağlandığı özel tasarlanmış kapalı cam sera alanını da gezdi. Üretim mühendislerine üretimin arttırılması yönünde talimatlar veren Güder, özverili çalışmalarından dolayı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini iletti.

"Battalgazi'mizi kendi çiçeklerimizle renklendiriyoruz"

İlçeyi baştan aşağı mevsimine uygun çiçeklerle süslemelerinin yanı sıra ekonomik olarak da büyük tasarruf sağladıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak yaklaşık bir yıl önce Battalgazi'mizin çehresini değiştirme ve yeşillendirme noktasında ekibimiz çalışmalarını başlattı. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerinde atıl durumda bulunan 15 dekarlık alanı ekonomimize kazandırdık. Hayata geçirdiğimiz proje ile ilçemizin çiçek ve süs bitkisi ihtiyacını kendimiz üretiyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bir yandan ilçemizi güzelleştirirken diğer yandan ekonomik tasarruf sağladık. Yeşil Malatya'nın idamesini sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu zamana kadar 20 binden fazla çiçeğimizi ve fidanımızı toprakla buluşturduk. Ekiplerimiz yürüttüğü titiz ve örnek çalışmalarla, her mevsimde ilçemizin güzelliğine güzellik katıyoruz. Battalgazi'mizin tüm güzelliklerini daha fazla ön plana çıkartmak, sosyal dokuyu ve yeşil alanları daha zengin hale getirmek adına ilçemizin dört bir tarafında yeşillendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Battalgazi'mizi yepyeni ve güzel bir görünüme kavuşturuyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Güder, özel sera alanında incelemelerde bulundu
Güder, özel sera alanında incelemelerde bulundu
Güder, özel sera alanında incelemelerde bulundu
Güder, özel sera alanında incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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