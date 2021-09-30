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Battalgazi Belediye Başkanı Güder spor etkinliklerine katıldı

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Battalgazi Belediye Başkanı Güder spor etkinliklerine katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliğine katılarak gençlerle badminton, satranç ve basketbol oynadı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliğine katılarak gençlerle badminton, satranç ve Basketbol oynadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediye Başkanı Güder, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda yapılan etkinliği Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile ziyaret etti.

Katılımcılar ile hatıra fotoğrafı da çektiren Güder, etkinliğin gençleri özendirme ve yönlendirme anlamında güzel bir aktivite olduğunu belirtti.

Belediyede kurdukları Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü biriminin yaz boyunca çocukları değişik spor dallarıyla buluşturmak, onlara sporu sevdirmek noktasında güzel çalışmalar yaptığını ifade eden Güder, "Bundan sonra da üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak ilçemizde birçok gençlik yatırımını hayata geçirdik, hayata geçirmeye de devam ediyoruz. Gençlerimiz bizim için çok ama çok önemli. Gençlerimize büyük değer veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza ve müdürümüze etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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