Battalgazi Belediye Başkanı Güder, İspendere İçmelerinde incelemelerde bulundu
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Battalgazi Belediye Başkanı Güder, İspendere İçmelerinde incelemelerde bulundu

Battalgazi Belediye Başkanı Güder, İspendere İçmelerinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sağlık turizmi açısından önemli şifa merkezlerinden biri olan İspendere İçmelerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) ve diğer çalışmaları inceledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sağlık turizmi açısından önemli şifa merkezlerinden biri olan İspendere İçmelerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) ve diğer çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güder, GES, otel iç tefrişat, otopark ve kafeterya çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi aldı.

Sağlık turizmi açısından İspendere İçmelerinin önemli şifa merkezlerinden birisi olduğunu ve her sezon ziyaretçi akınına uğradığını belirten Başkan Güder, İspendere'de yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Güneş enerji sistemlerinin tamamlanmasıyla birlikte kaplıca havuzlarını da aktif hale getireceklerini belirten Belediye Başkanı Osman Güder, şöyle devam etti:

"Buradan akan doğal ve mineralli suyun insan sağlığı açısından büyük öneme sahip olduğu yıllar önce tespit edilmişti. Üniversitemiz ile daha önce yaptığımız ortak çalışmalar neticesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile birlikte çıkan doğal suyun ısıtılarak kaplıca haline dönüştürülmesi, bölgenin büyük bir eksiğine cevap verecektir. Battalgazi Belediyesi olarak İspendere İçmelerinin enerji ihtiyacını karşılamak için GES kurma kararı aldık. Güneş enerji sistemi faaliyete geçtiğinde özellikle romatizma ağrıları, cilt problemleri, kemik ve kas ağrılarına iyi gelecek çalışmaları yaparak şifalı suları ısıtarak kaplıcaya dönüştüreceğiz."

Çalışmalar tamamlandığında sağlık sorunlarına şifa arayanların adresinin İspendere İçmeleri olacağını belirten Güder, "Vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verebilmek için mesire alanımızı da büyütüyoruz. Birkaç ay sonunda bu mükemmel tesisi, Malatyamızın bölgemizin ve ülkemizin istifadesine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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