Battalgazi Belediye Başkanı Güder gazetecilere kentteki yatırımları anlattı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir araya geldiği gazetecilere belediye tarafından yapılan kentteki bazı yatırımları gezdirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir araya geldiği gazetecilere belediye tarafından yapılan kentteki bazı yatırımları gezdirdi.

Üstü açık tur otobüsüyle gerçekleştirilen gezi sırasında Başkan Güder, belediye olarak yaptıkları yatırım ve çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Derme Deresi Islah Projesi'nde başlayan gezide Güder, Şehit Fevzi Mahallesi mevkisinde ıslah edilen dere kenarında yapılacak rekreasyon projesi hakkında da bilgi verdi.

Dere üzerinde HES de planlandığını kaydeden Güder, projede köprü, yeşil alanlar, oturma yerleri, yürüyüş yolu, bisiklet parkuru, macera parkı, sosyal tesis, gölet, şelale ve açık hava tiyatrosunun yer alacağını söyledi.

Güder, mahallede deprem nedeniyle riskli alan ilan edilen bölgede de konut yapımının ihale edildiğini ve buraya 679 konut yapılacağını dile getirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi civarındaki 130 bin metrekare alana kurulu belediye ait tesiste süs bitkisi, ağaç, mevsimlik çiçek ve rulo çim üretimi yaptıklarını ve bu sayede yüzde 80'lik tasarruf sağladıklarını aktaran Güder, ilçe sınırlarındaki dezavantajlı 3 yerleşime kurdukları gençlik merkezlerinin çalışması hakkında da bilgi verdi.

Engelsiz Yaşam Merkezi, Yeşilçam Sosyal Tesisi ve Trafik Eğitim Parkı'nın da yapılan çalışmaları anlatan Güder, gezi kapsamında gittikleri İspendere İçmeleri hakkında da bilgi verdi.

Güder, 20 odalı otelin yapılacağı bölgede GES Projesi ile ısıtılacak suyun otele verileceğini aktararak, proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Gezi kapsamında TOKİ tarafından kırsal Bulutlu Mahallesi sakinlerinin taşınması için yapılan 28 köy konutu da gezildi.

Başkan Güder, belediye olarak Çevre Yolu altına ağırlıklı yatırım gerçekleştirdiklerini ve dezavantajlı mahallelere pozitif ayrımcılık yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine