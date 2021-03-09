Battal İlgezdi kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Battal İlgezdi'nin hayatı ve biyografisi

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BATTAL İLGEZDİ KİMDİR?

Battal İlgezdi (11 Mart 1959, Malatya), Türk siyasetçi.

Battal İlgezdi doğum tarihi : 11 Mart 1959

Battal İlgezdi kaç yaşında : 61 yaşında

Battal İlgezdi mesleği ne : Siyasetçi

Battal İlgezdi nereli : Malatya

İlkokulu Malatya'da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Aile şirketlerinde görev alarak ticaret hayatına atıldı. Öğrencilik yıllarında başlayan siyaset yaşamını 1984 yılında SODEP'te sürdürmeye başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı. Yedi yıl İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Patisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde bulundu. 29 Mart 2009 yerel seçimlerine CHP'den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katıldı. Seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir'in ilk belediye başkanı olan Battal İlgezdi, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde de %49,8 oranında oy alarak Ataşehir'de ikinci defa belediye başkanı seçildi. 29 Mart 2009 yerel seçimlerine CHP'den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir'in ilk belediye başkanı oldu. Battal İlgezdi, 8 Aralık 2017 tarihinde görevinden alındı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Ataşehir İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.