CHP İstanbul Ataşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP İstanbul Ataşehir İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Ataşehir İlçesi Belediye Başkan adayı Battal İlgezdi kimdir?

BATTAL İLGEZDİ KİMDİR?

Başkan adayı, 11 Mart 1959 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. İlkokulu Malatya'da, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okudu. Ardından, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.

CHP ÜMRANİYE İLÇE BAŞKANLIĞI YAPTI

Battal İlgezdi, aile şirketlerinde görev alarak ticarete atıldı. Bunların yanı sıra öğrencilik yıllarında başladığı siyaseti 1984 yılında SODEP'de sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı ve yedi yıl İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde bulundu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da görev aldı.

ATAŞEHİR'İN İLK BAŞKANI OLDU

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan İlgezdi, Ataşehir'de belediye başkanı olduktan sonra şirketin yönetimini bıraktı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde CHP'den Ataşehir Belediye Başkanı seçilerek, yeni ilçe olan Ataşehir'in ilk belediye başkanı oldu.